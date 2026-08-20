EANM und Wiener Stadtadler bündeln ihre Kräfte zur Förderung des Jugendsports und zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Wien, 20.08.2026 (OTS) -

Die Wiener Stadtadler, der einzige Skisprungverein im Osten Österreichs, sind eine Partnerschaft mit der European Association of Nuclear Medicine (EANM) eingegangen. Mit dem Sponsoring des Vereins verbindet die EANM Jugendsport und Medizin mit dem gemeinsamen Ziel, das öffentliche Bewusstsein für die Nuklearmedizin zu stärken. Vorgestellt wurde die Partnerschaft am 15. August 2026 bei der WienAIR, der Wiener Landesmeisterschaft im Skispringen, in der Borbet-GGW-Arena in Höhnhart (Oberösterreich).

„Wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit der EANM", sagte Wolfgang Wadsak, Vorsitzender der Wiener Stadtadler und Dozent der medizinischen Radiochemie. „Was uns dabei eint, ist unser Bemühen um Sichtbarkeit der spannenden Möglichkeiten unserer Disziplinen."

Nuklearmedizin rettet Leben – und dennoch wissen viele Menschen kaum, was sich hinter diesem Fachgebiet verbirgt, sagte Henrik Silber, Direktor der EANM. „Der Begriff ‚nuklear’ lost oft Unsicherheit aus, obwohl Nuklearmedizin für Präzisionsmedizin, Innovation und Hoffnung für Millionen Patientinnen und Patienten steht. Als Fachgesellschaft sehen wir es als unsere Verantwortung, die Bevölkerung darüber aufzuklären."

Skispringen und Nuklearmedizin verbinden dieselben Grundwerte: Präzision, Vorbereitung, Vertrauen und Streben nach Verbesserung. „Wir möchten Brücken zwischen Spitzensport und Spitzenmedizin schlagen und Berührungsängste abbauen", so Silber.

Bei der WienAIR 2026 traten rund 150 Athletinnen und Athleten im Alter von acht bis 14 Jahren aus ganz Österreich auf den Schanzen HS 15, HS 30 und HS 55 auf Kunststoffmatten gegeneinander an.