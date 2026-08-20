  • 20.08.2026, 12:27:02
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REMINDER: 120 Jahre Motorisierung der Wiener Polizei

Fahrzeugschau und Ringrundfahrt mit Innenminister Karner, Bundespolizeidirektor Takàcs, Landespolizeipräsident Pürstl sowie Vertretern von ÖAMTC und ARBÖ – 21. August 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Inneres lädt anlässlich des Jubiläums „120 Jahre Motorisierung der Wiener Polizei“ zu einer Fahrzeugschau mit über 50 historischen und modernen Fahrzeugen der Polizei ein. Gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takàcs, Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl sowie Vertreterinnen und Vertretern von ÖAMTC und ARBÖ wird Entwicklung der polizeilichen Mobilität präsentiert.

Als besonderer Höhepunkt findet im Anschluss eine gemeinsame Rundfahrt historischer und moderner Polizeifahrzeuge um die Wiener Ringstraße statt.

  • Wann: 21. August 2026, 10 Uhr (Beginn)
  • Ort: Hof der Rossauer Kaserne, Eingang Schlickplatz 6, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Falls Sie im Rahmen der Berichterstattung in einem der Fahrzeuge an der Ringrundfahrt teilnehmen möchten, wird um eine kurze Bekanntgabe bei der Akkreditierung ersucht.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/35bn9bns

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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