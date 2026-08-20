Zwischenbilanz Hüttensommer: Hoher Andrang, mehr junge Gäste und zunehmende Internationalisierung auf Alpenvereinshütten

Innsbruck (OTS) -

Die Hütten des Österreichischen Alpenvereins verzeichnen bisher einen erfolgreichen Sommer mit deutlich steigenden Nächtigungszahlen im Vergleich zum Vorjahr und zahlreichen Tagesgästen. Ein Trend, der sich fortsetzt: Alpenvereinshütten erfreuen sich bei jungen Menschen und internationalen Gästen zunehmender Beliebtheit. Neben der positiven Entwicklung bei den Gästezahlen stellen Hitze und Trockenheit die Hütten vor große Herausforderungen.

Der Österreichische Alpenverein zieht nach den bisherigen Sommermonaten eine Zwischenbilanz der laufenden Hüttensaison. „Auch wenn eine abschließende Auswertung erst nach Saisonende möglich sein wird, zeichnet sich bereits jetzt eine positive Entwicklung bei den Gäste- und Nächtigungszahlen auf den Alpenvereinshütten ab: Im Juli 2026 lagen die Nächtigungszahlen auf den Hütten des Alpenvereins durchschnittlich rund 20 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats“, informiert Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins. „Nachdem die Hütten des Alpenvereins bereits 2025 mit rund 384.000 Nächtigungen einen neuen Höchstwert erreichten, zeichnet sich auch heuer eine Fortsetzung dieses Wachstumskurses ab.“

Auch bei den Tagesgästen verzeichnen die Hütten bislang eine hohe Auslastung. Besonders an den Wochenenden sind viele Hütten stark frequentiert. Die hohe Nachfrage auf den Alpenvereinshütten wurde durch das sonnige Wetter begünstigt.

Mehr junge Menschen entdecken die Hütten

Besonders positiv ist die Entwicklung bei den jüngeren Gästen: Immer mehr junge Menschen besuchen Alpenvereinshütten. „Der Trend zu mehr jungen Gästen auf den Hütten setzt sich auch in diesem Sommer fort. Wir sehen darin ein erfreuliches Signal, dass junge Menschen gerne Zeit in den Bergen verbringen und bewusst Naturerlebnisse suchen“, betont Schnabl.

Internationale Gäste gewinnen weiter an Bedeutung

Auch der Anteil internationaler Gäste auf den Alpenvereinshütten nimmt weiter zu: Neben den traditionell stark vertretenen Gästen aus Österreich und Deutschland besuchen zunehmend auch Menschen aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Tschechien die Hütten. Darüber hinaus beobachtet der Österreichische Alpenverein einen steigenden Anteil an Gästen aus Großbritannien sowie aus außereuropäischen Ländern, etwa aus den USA. Die Alpenvereinshütten werden damit auch zu einem Treffpunkt für Menschen aus aller Welt, die die österreichischen Alpen erleben möchten.

Optimistischer Ausblick auf die restliche Sommersaison

Auch für die restliche Saison zeigt sich der Österreichische Alpenverein optimistisch. „Die bisherige Saison bestätigt die hohe Attraktivität der Alpenvereinshütten. Die Berge gewinnen gerade in Hitzeperioden für viele Menschen als Erholungsraum an Bedeutung“, betont Wolfgang Schnabl.

Angesichts der hohen Nachfrage nach Hüttenübernachtungen bittet der Österreichische Alpenverein alle Gäste, Reservierungen verantwortungsvoll vorzunehmen und nicht benötigte Schlafplätze rechtzeitig freizugeben. Eine verlässliche Planung hilft den Hütten dabei, Angebot, Personal und Ressourcen bestmöglich auf die Bedürfnisse der Bergsportler:innen abzustimmen.

Zuletzt haben die langanhaltende Hitze und Dürre den Hütten zu schaffen gemacht. Einige Standorte müssen mit Wasserknappheit kämpfen. „Der Klimawandel ist in den Bergen längst angekommen und stellt auch uns vor große Herausforderungen”, bekräftigt Wolfgang Schnabl. Die Erfahrungen auf den Hütten zeigen, dass eine gute Aufklärung über die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf die Wasserversorgung auf Verständnis bei den Gästen stößt. Der Alpenverein appelliert an die Hüttengäste, bewusst und sparsam mit Wasser umzugehen.

Die 223 Hütten des Österreichischen Alpenvereins verfügen über rund 10.000 Schlafplätze und verzeichnen jährlich etwa eine Million Besucher:innen. 2025 wurden auf den Hütten des Alpenvereins rund 384.000 Nächtigungen gezählt.