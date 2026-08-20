Landesrat Kasser auf Tour durch den Bezirk Gmünd

St. Pölten (OTS) -

„Starke Gemeinden sind die Grundlage für eine starke Region. Dabei geht es nicht nur darum, einzelne Projekte umzusetzen, sondern auch über Gemeindegrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Gerade im ländlichen Raum können Kooperationen wichtige Möglichkeiten schaffen. Der direkte Austausch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist mir daher besonders wichtig, um Anliegen vor Ort kennenzulernen und gemeinsam gute Lösungen zu entwickeln“, betont Landesrat Anton Kasser.

Mit diesem Gedanken besuchte Landesrat Kasser vergangene Woche mehrere Gemeinden im Bezirk Gmünd. Im Mittelpunkt standen aktuelle Gemeindeanliegen, konkrete Projekte und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Der Tag startete in Schrems mit dem Spatenstich für eine neue Wohnhausanlage. Gemeinsam mit Bundesrat Sebastian Stark, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Bezirkshauptfrau Renate Giller-Schilk, Bürgermeister David Süß, WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger und WoodRocks-Geschäftsführer Stefan Schrenk nahm Landesrat Kasser den offiziellen Start des Projekts vor. Die neue Wohnhausanlage schafft modernen Wohnraum und ist damit ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung des Standorts.

Anschließend führte der Weg nach Haugschlag, wo Kasser gemeinsam mit Bundesrätin Margit Göll und der Abgeordneten zum Nationalrat Martina Diesner-Wais mit Bürgermeister Franz Kuben zusammentraf. Im Mittelpunkt standen aktuelle Gemeindeanliegen und die weitere Entwicklung des Standorts.

In Großschönau widmete sich Landesrat Kasser gemeinsam mit Bürgermeisterin Elisabeth Wachter und ehemaligem Bürgermeister Martin Bruckner dem Thema altersgerechtes Bauen und Sturzvermeidung. Dabei wurde die Bedeutung vorausschauender Gemeindeplanung und entsprechender Angebote für eine älter werdende Bevölkerung thematisiert.

Den Abschluss bildete der Besuch in Bad Großpertholz. Nach einem Austausch mit Bürgermeister Manfred Grill über aktuelle Anliegen der Marktgemeinde besuchte Kasser gemeinsam mit Bundesrätin Margit Göll, Bürgermeister Manfred Grill, geschäftsführendem Gemeinderat Christoph Winter sowie weiteren Gemeindevertretern das Gesundheitshotel Moorbad Bad Großpertholz. Kurdirektorin und Geschäftsführerin Bernadette Kitzler informierte über die Entwicklung des Betriebs und seine Bedeutung für den Standort.

Der Besuch unterstrich die Bedeutung des direkten Austauschs zwischen Land und Gemeinden. Die unterschiedlichen Stopps zeigen, wie vielfältig die Aufgaben der Gemeinden sind und welche Chancen in guter Zusammenarbeit und Kooperation liegen.

Für weitere Rückfragen: Astrid Heindl, Stv. Pressesprecherin, Büro Finanzlandesrat Anton Kasser, T +43 (0)2742 / 9005 – 12309, M +43 (0)676 / 812 12309, E-Mail: [email protected]