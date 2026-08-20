Das ORF-„Sommergespräch“ mit Andreas Babler, SPÖ

Wien (OTS) -

In der dritten Ausgabe der „Sommergespräche“ 2026 ist am Montag, dem 24. August, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Andreas Babler (SPÖ) zu Gast bei Simone Stribl.

Seit eineinhalb Jahren ist Andreas Babler Vizekanzler. Trotz des Versuchs, sozialdemokratische Inhalte in der Regierung umzusetzen, setzt sich der Abwärtstrend der SPÖ in den Umfragen fort. Zwischen Budgetzwängen, Reformdruck und wieder wachsender Unruhe in der eigenen Partei steht der SPÖ-Vorsitzende vor der Herausforderung, politische Akzente zu setzen.

Wie viel Reformkraft ist in den kommenden Monaten zu erwarten? Wo will Andreas Babler Kompromisse eingehen – wo zieht er Grenzen? Und mit welchen Schwerpunkten will er das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler stärken?

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan, jeweils um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON:

31. August: Christian Stocker, ÖVP

7. September: Herbert Kickl, FPÖ

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 24. August ist dies Maria Scholl (APA). Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem „Sommergespräch“ mögliche strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON:

Nach dem ORF-„Sommergespräch“ mit Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler ist vor den ORF-III-„Sommer(nach)gesprächen“. Kann die Partei ihre Kernthemen Soziales und Wohnen in der Regierung voranbringen? Wie will der SPÖ-Chef die Partei aus den schlechten Umfragewerten führen? Und wie geschlossen steht die Partei hinter Andreas Babler? Darüber diskutieren in den „Sommer(nach)gesprächen“ bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: Andreas Rudas (ehem. SPÖ-Bundesgeschäftsführer), Lilian Klebow (Schauspielerin), Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat) und Susanne Dickstein (Oberösterreichische Nachrichten).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Im ORF.at-Netzwerk werden die „Sommergespräche“ auch heuer aktuell und umfassend begleitet. Im Rahmen der innenpolitischen Berichterstattung fassen ORF.at-Storys die TV-Interviews mit den Parteispitzen ausführlich zusammen. Userinnen und User haben außerdem auf debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Das Streaming-Package von ORF ON beinhaltet sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand, außerdem die anschließenden „ZIB 2“-Analysen – alles in einer eigenen Video-Kollektion zentral zusammengefasst. Alle „Sommergespräche“ bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitik-Magazin ausführlich über die Sendungen, bringt Zusammenfassungen zentraler Inhalte und Aussagen und stellt auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2026“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on -Demand untertitelt. Die Gespräche werden auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand