Lotto: Sechsfachjackpot geknackt, 7,3 Millionen Euro gehen nach Niederösterreich

Wien (OTS) -

Seit gestern Abend darf sich ein bzw. eine Niederösterreicher:in in den Club der Lotto-Millionär:innen einreihen. Und zwar gleich mit einem Gewinn von mehr als 7,3 Millionen Euro für den aktuellen Sechsfachjackpot. Der gewinnbringende Tipp befand sich dabei auf dem fünften von fünf gespielten Tipps. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag geht es damit wieder um einen garantierten Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den Sechser-Rang. Zusätzlich wird bei der Bonus-Ziehung auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Gleich fünf Spielteilnehmer:innen haben am Mittwoch jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Zwei Gewinne wurden hier jeweils in Oberösterreich und via win2day erzielt, der fünfte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Niederösterreich getippt. Alle fünf erhalten je 40.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es dieses Mal bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde somit jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 81 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung bekommen daher etwas mehr 4.000 Euro Gewinn. Die 73 LottoPlus Fünfer der zweiten Ziehung erhalten jeweils knapp 4.300 Euro. Bei LottoPlus am Freitag geht es um 70.000 Euro pro Ziehung.

Joker

Beim Joker gab es ebenfalls einen Solo-Gewinn, der wie auch der Sechsfachjackpot nach Niederösterreich geht. Hier hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in auf einem einzelnen abgegebenen Joker-Tipp sowohl die richtige Joker-Kombination als auch das "Ja" zum Joker angekreuzt.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, den 19. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen