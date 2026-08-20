Danube Private University lädt zu den ersten Wiener Neustädter Notarzttagen ein

Wiener Neustadt (OTS) -

Gemeinsam mit der Klinischen Abteilung für Anästhesie, Notfall- und Allgemeine Intensivmedizin des NÖ Universitätsklinikums Wiener Neustadt-Hochegg lädt die DPU am 22. Oktober 2026 zu einem hochkarätigen Fortbildungstag in die Kasematten Wiener Neustadt ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Die Wiener Neustädter Notarzttage gehen auf eine Initiative von Prim. Univ.-Prof. Dr. Harald Willschke, MSc zurück, der seit Kurzem Professor an der DPU ist und die wissenschaftliche Leitung der Veranstaltung übernimmt. Mit dem Fortbildungstag werden aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen der Notfallmedizin aufgegriffen und der fachliche Austausch zwischen Expert:innen aus Klinik, Rettungsdienst, Wissenschaft und Ausbildung gefördert. Die Kooperation zwischen DPU und dem Uniklinikum verbindet klinische Erfahrung mit universitärer Lehre und Forschung und bringt diese Perspektiven in die Gestaltung des Fortbildungstages ein.

„Mit den Wiener Neustädter Notarzttagen wollen wir einen Ort schaffen, an dem sich alle in der präklinischen Notfallmedizin Tätigen einmal jährlich austauschen, voneinander lernen und gemeinsam die Notfallversorgung von morgen gestalten. Gleichzeitig wollen wir jene Menschen vor den Vorhang holen, die oft innerhalb weniger Minuten lebensrettende Entscheidungen treffen und mit außergewöhnlichem Engagement, hoher Kompetenz und großer persönlicher Verantwortung täglich für die Gesundheit unserer Bevölkerung in Niederösterreich im Einsatz sind“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Harald Willschke, MSc, Leiter der Klinischen Abteilung für Anästhesie, Notfall- und Allg. Intensivmedizin am UK Wiener Neustadt–Hochegg.

Abwechslungsreiches Programm

Zu den Vortragenden zählt unter anderem Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Mag. Maria Kletečka-Pulker, Leiterin der DPU-Forschungsgruppe Safety and Digital Health. In ihrem Vortrag beleuchtet sie die Zusammenhänge zwischen Patientensicherheit, der Sicherheit von Mitarbeiter:innen sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen.

Das Programm umfasst darüber hinaus einen Rückblick auf 40 Jahre Notfallmedizin in Wiener Neustadt sowie Beiträge zu Risikomanagement, der Bedeutung von Simulation in der präklinischen Notfallmedizin, der Schnittstelle zwischen präklinischer Notfallmedizin und Intensivmedizin, der Versorgung kritisch kranker Patient:innen, Flugrettung, der Versorgung von Schwerbrandverletzten, dem Umgang mit psychischen Belastungen im Notarztdienst sowie besonderen Herausforderungen der Notfallmedizin im Gebirge, bei Polizeieinsätzen und in Kriegsgebieten. Das vollständige Programm ist der Aussendung beigefügt.

DPU-Direktor Robert Wagner, MA betont die Bedeutung der Veranstaltung für den Wissenstransfer zwischen Universität und klinischer Praxis: „Medizinische Spitzenversorgung braucht lebenslanges Lernen und starke Partnerschaften. Mit den ersten Wiener Neustädter Notarzttagen bündeln wir die wissenschaftliche Kompetenz der Danube Private University mit der klinischen Expertise des Universitätsklinikums – zum Nutzen der Notfallmedizin und der Patient:innen.“

Anmeldung erforderlich – Teilnahme kostenlos

Die ersten Wiener Neustädter Notarzttage richten sich an Ärzt:innen, Notärzt:innen, Rettungsdienstmitarbeitende, Pflegefachkräfte, Studierende sowie alle Interessierten an aktuellen Entwicklungen der Notfallmedizin.

Datum: Donnerstag, 22. Oktober 2026

Donnerstag, 22. Oktober 2026 Ort: Kasematten Wiener Neustadt, Bahngasse 27, 2700 Wiener Neustadt

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter diesem Link: https://forms.office.com/e/jfHNimUwCh?origin=lprLink">https://forms.office.com/e/jfHNimUwCh?origin=lprLink](https://forms.office.com/e/jfHNimUwCh?origin=lprLink