ÖVP – Zierfuß/Keri ad Emmerling: Große Worte ersetzen keine Lösungen in der Wiener Bildungspolitik

Wien (OTS) -

„Beschwichtigungen und große Ankündigungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den zentralen Verantwortungsbereichen von Neos-Stadträtin Bettina Emmerling weiterhin zahlreiche Probleme ungelöst sind“, reagieren Klubobmann und Bildungssprecher Harald Zierfuß und Familiensprecherin Sabine Keri auf das aktuelle Interview mit „Heute“.

Besonders deutlich zeige sich das beim Lehrermangel. Wenige Wochen vor Schulbeginn war zuletzt noch rund ein Drittel der 2.100 ausgeschriebenen Lehrstellen nicht vergeben. „Vor diesem Hintergrund zu erklären, man sei so entspannt wie noch nie, ist bemerkenswert. Entscheidend ist nicht die Stimmung der Stadträtin, sondern ob zum Schulstart ausreichend qualifizierte Pädagogen in den Klassen stehen“, so Zierfuß.

Auch bei der „Auszeit-WG“ seien die offenen Fragen keineswegs ausgeräumt. Renommierte Fachleute haben gravierende Mängel konstatiert. „Dass es für strafunmündige Intensivtäter wirksame Antworten braucht, steht außer Frage. Gerade deshalb muss ein solches Angebot fachlich auf sicheren Beinen stehen. Die bestehenden Bedenken einfach beiseitezuschieben, ist der falsche Weg. Stattdessen braucht es endlich die von uns von Anfang an geforderte Transparenz“, betont Keri.

Ähnlich groß sei die Diskrepanz bei den Kindergärten. Während Emmerling umfangreiche Reformen ankündige, seien die massiven Probleme bei Kontrolle, Transparenz und Fördermittelverwendung weiterhin nicht ausreichend aufgearbeitet. Auch die zuletzt bekannt gewordenen Ungereimtheiten innerhalb der MA 11 seien seitens Emmerling überhaupt nicht thematisiert worden.

„Ob Lehrermangel, „Auszeit-WG“, Kindergärten oder die Vorgänge bei der MA 11: An Problemen und offenen Fragen mangelt es wahrlich nicht. Umso befremdlicher ist die demonstrative Selbstzufriedenheit der Bildungsstadträtin. Die Neos verantworten die Wiener Bildungspolitik seit Jahren und können sich nicht länger auf Ankündigungen, Beschwichtigungen und Zukunftsversprechen zurückziehen. Neos-Stadträtin Emmerling muss endlich die Probleme lösen, für die sie politische Verantwortung trägt, statt sie kleinzureden oder gänzlich auszublenden. Nach Jahren der Neos-Verantwortung braucht Wien keine weiteren Ankündigungen, sondern endlich Ergebnisse“, so Zierfuß und Keri abschließend.