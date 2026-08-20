MRT-Zentrum in Speising nun mit Kassenvertrag

Wien (OTS) -

Die Magnetresonanz-Tomographie ist für viele medizinische Fragestellungen ein wichtiges diagnostisches Verfahren. Umso entscheidender ist, dass MR-Untersuchungen für möglichst viele Patient*innen ohne Zusatzkosten zugänglich sind.

Ab 1. September gibt es im „MRT Zentrum Bader“ beim Orthopädischen Spital Speising alle MR-Untersuchungen von Kopf bis Fuß als Kassenleistung.

Das Dr. Bader MR-Ambulatorium, das bereits seit 19 Jahren als Spezialzentrum für MRT arbeitet, hat nun einen Kassenvertrag erhalten und bietet diese Leistungen als „MRT Zentrum Bader“ an. Es können hier alle Körperregionen inklusive multiparametrischer MRT der Prostata in höchster Qualität untersucht und diagnostiziert werden.

„Großer Vorteil für Patientinnen und Patienten“

„Das ist ein sehr großer Vorteil für die medizinisch-diagnostische Versorgung der Wiener Bevölkerung“, freut sich Univ.-Doz. Dr. Till Bader, der Leiter des Ambulatoriums, welches sich im Gesundheitspark Wien-Speising befindet – einem Netzwerk an Gesundheitsdienstleistern rund um das Orthopädische Spital Speising.

Was bedeutet der Kassenvertrag nun für die Patient*innen? Alle ambulanten Patienten*innen, die eine MR-Zuweisung haben, können diese Untersuchungen nun niederschwellig, ohne Selbstbehalt auf Kasse erhalten. Wartezeiten gibt es hier aktuell noch keine, in Zukunft werden diese auf der Homepage veröffentlicht.

Neben dem für Kassenpatient*innen zugänglichen „MRT-Zentrum Bader“ gibt es an diesem Standort auch weiterhin für Privatpatient*innen das „Dr. Bader MR Privat“, in dem Spezialleistungen und Zusatzleitungen der MRT angeboten werden.

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