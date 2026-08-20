Verkehrsausblick: Rückreiseverkehr belastet A 10 und Brennerroute

Wien (OTS) -

Mit dem Ferienende in mehreren deutschen Bundesländern sowie in den südlichen Niederlanden ist am kommenden Wochenende auf Österreichs wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen mit starkem Rückreiseverkehr Richtung Deutschland zu rechnen. Gleichzeitig bleibt auch der Reiseverkehr Richtung Süden hoch. Besonders betroffen sind:

A 10 Tauern Autobahn

A 12 Inntal Autobahn

A 13 Brenner Autobahn

A 11 Karawanken Autobahn

A 2 Süd Autobahn im Bereich der Pack

Auf der A 10 bleibt die Baustelle zwischen Werfen und Golling der größte Engpass. Vor dem Tunnel Helbersberg kann es erneut zu Blockabfertigungen kommen. Verzögerungen sind außerdem vor der Mautstelle St. Michael, vor dem Karawankentunnel sowie auf der Brennerroute im Bereich der Luegbrücke möglich.

Transitmanagement auf der A 10 Tauern Autobahn wird fortgesetzt

Zur Verringerung von Staus und Ausweichverkehr durch die Gemeinden werden auf der A 10 auch am kommenden Samstag wieder Maßnahmen des Transitmanagements umgesetzt.

Zwischen 8 und 18 Uhr werden im Tennengau versuchsweise einzelne Auf- und Abfahrten gesperrt. Zusätzlich gilt zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael Tempo 100.

Ergänzt wird das Konzept durch:

Überholverbote für Lkw über 7,5 Tonnen

Überholverbote für Pkw mit Anhängern über 750 Kilogramm

Transit-Lkw-Fahrverbot am Samstag

Weitere Informationen gibt es unter www.asfinag.at/a10.

Frequency Festival sorgt für zusätzlichen Verkehr in St. Pölten

Von 20. bis 22. August findet in St. Pölten das FM4 Frequency Festival statt. Rund 150.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Größere Auswirkungen auf das hochrangige Straßennetz werden nicht erwartet. Rund um die Anschlussstellen St. Pölten-Süd (A 1) und St. Pölten-Ost (S 33) kann es dennoch zu Verzögerungen kommen. Mit dem stärksten Verkehrsaufkommen ist bei der Abreise am Sonntag zu rechnen.

Andrea Bocelli im Ernst-Happel-Stadion

Am Samstag, 22. August, gastiert Andrea Bocelli im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Rund um das Stadion sowie im Bereich der Anschlussstelle Handelskai kann es vor und nach dem Konzert zu Verzögerungen kommen.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten