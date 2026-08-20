„Gery Seidl symphonisch – Auf dem Roten Stuhl Spezial“: Mit Christian Kolonovits und Bernhard Egger am 24. August in ORF III

Wien (OTS) -

Eine besondere Sendung des Formats „Auf dem Roten Stuhl“ präsentiert ORF III am Montag, dem 24. August 2026, um 20.15 Uhr (auch auf ORF ON): Erstmals wurde dieses mit Gastgeber Bernhard Egger als Open-Air-Ausgabe vor Publikum im Wiener „Theater im Park“ aufgezeichnet. Für dieses Special nahmen im Juli gleich zwei hochkarätige Gäste auf Eggers Rotem Stuhl Platz: Kabarettist, Schauspieler und Musiker Gery Seidl sowie Musiker, Komponist und Produzent Christian Kolonovits. Neben interessanten Gesprächen erwartet das TV-Publikum Austropop feinster Güte: Mit Bernhard Egger am Schlagzeug, Christian Kolonovits am Klavier und Gery Seidl am Gesangsmikrofon. Unterstützt werden sie von Eggers Bandmitgliedern Hanna Pichler gesanglich sowie an der Violine, Erich Buchebner am Bass und Geri Schuller am Keyboard sowie von 14 Streicherinnen und Streichern der Wiener Symphoniker. Zwischen den musikalischen Darbietungen sprechen die Gäste über ihre Karrieren, die vielen Herausforderungen des Lebens, die österreichische Musikszene sowie persönliche Erlebnisse und Geschichten aus mehreren Jahrzehnten Austropop.

Gery Seidl zählt zu den erfolgreichsten Kabarettisten Österreichs. Seine Bühnenprogramme sind regelmäßig ausverkauft. Darüber hinaus war er als Autor und Hauptdarsteller an einer der erfolgreichsten österreichischen Kinoproduktionen – dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Weihnachtsfilm „Aufputzt is’“ – beteiligt und ist für seine pointierten Beobachtungen gesellschaftlicher und alltäglicher Themen bekannt.

Christian Kolonovits ist eine der prägendsten Persönlichkeiten der österreichischen Musiklandschaft. Er war an mehr als 300 Alben beteiligt und erhielt dafür 70 Gold- und Platinauszeichnungen. Als Produzent und Arrangeur arbeitete er unter anderem mit Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und STS. Auch international war und ist Kolonovits als Komponist und Arrangeur tätig, etwa für Plácido Domingo, José Carreras und die Scorpions.

Anschließend an „Gery Seidl symphonisch – Auf dem Roten Stuhl Spezial“ steht mit „Gery Seidl – Die besten TV-Momente“ (21.35 Uhr) eine Auswahl besonderer Auftritte des Kabarettisten aus dem ORF-Archiv auf dem Programm.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.