Mit dem neuen Bikepark-Shuttle zu „100 days of dirt“ im Alpen Bikepark Schneeberg

St. Pölten (OTS) -

Hundert Tage nach seiner Eröffnung geht es im Alpen Bikepark Schneeberg wieder zur Sache, wenn es am 22. August 2026 heißt: Get ready to ride bei „100 Days of Dirt“. Auf die Gäste wartet ein actionreicher Tag mit vielfältigem Programm, Testbikes, Freestyle Shows, Workshops für die ganze Familie und dem richtigen Sound.

„Das Saison-Highlight unseres Alpen Bikepark Schneeberg wird spektakulär, wenn die MTB Pros Clemens Kaudela, Daniel Ruso und Dorian Macher ihr Können auf zwei Rädern zeigen. Einen Community-Wunsch können wir mit 22. August 2026 auch schon umsetzen: Das neue Bikepark-Shuttle verkehrt ab Samstag bis zum Saisonende zwischen dem Bahnhof Puchberg und Losenheim. Abgestimmt auf die Zubringerzüge aus Wiener Neustadt, bringt es die Rider samt Bike stündlich zum Bikepark und ermöglicht so auch eine stressfreie Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Als besonderes Auftakt-Angebot verkehrt das Shuttle bis Ende September kostenlos“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Beim Saisonhighlight „100 Days of Dirt“ im Alpen Bikepark Schneeberg können am 22. August ab 8 Uhr 30 Rider beim EXT-Testday (powered by Suspension Express) und beim Specialized Testday (powered by Mountainbiker) Federgabeln, Dämpfer und Bikes testen. An den Turntables sorgt DJ Mosaken für die passenden Beats, „The Ride Collecitve“ bietet Workshops für die ganze Familie an. Für abwechslungsreiche Kulinarik ist zudem gesorgt. Alle Details zur Veranstaltung auf www.alpen-bikepark.at/aktuelles/events/details/100days/

Die autofreie Anreise nach Losenheim ermöglicht das neue Bikepark-Shuttle ab dem Bahnhof Puchberg. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Ridern mit dem Shuttle an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ein neues Service bieten können. Einfach am Bahnhof Puchberg das Bike in den neuen Bike-Anhänger einladen, einsteigen und bequem bis zum Bikepark bzw. natürlich auch retour fahren. Das Ticket inkl. Fahrradtransport kostet regulär 4 Euro pro Fahrt. Im August und September können die Rider samt Bike damit aber kostenlos zum Alpen Bikepark Schneeberg fahren“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Das Bikepark-Shuttle fährt nicht im Verbundtarif, weshalb Ermäßigungen oder Verbundtickets (wie etwa das KlimaTicket, TOP-Jugendticket, usw.) nicht anerkannt werden.

Auf mehr als zwölf Kilometern bietet der Alpen Bikepark Schneeberg bei großartigem Bergpanorama Trails und Lines in allen Schwierigkeitsstufen von blau bis schwarz (analog den Skipisten-Schwierigkeitsstufen), Tom’s Bike & Rent sowie einen Riders Playground – Airbag-Jump inklusive. Hier ist für alle Mountainbikefans etwas dabei – egal ob Anfänger, ultimativer Downhill-Pro oder alle dazwischen. Auf den Berg geht’s ganz entspannt: Die Bikes werden mit der Schneeberg Sesselbahn bequem bis zum Startpunkt der Trails und Lines transportiert. Tickets können bequem vorab über den Webshop oder direkt an der Kassa gekauft werden. Gäste des Alpen Bikepark Schneebergs und der Schneeberg Sesselbahn parken übrigens gratis. Das Parkticket gibt’s direkt an der Kassa bzw. ist es im Online-Ticket inkludiert.

Tipp: In Kooperation mit verschiedenen Partnern bietet der Alpen Bikepark Schneeberg auch Kurse und Camps für Einsteiger, Fortgeschrittene oder Pros an. Damit kann man seine Technik verbessern, sicherer in den Kurven liegen oder die ersten Sprünge unter Anleitung eines Profis wagen. www.alpen-bikepark.at/aktuelles/kurse-camps/

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]