Der „Ö1 Kulturtalk“ am 23. August: „Jazzfestivalmacher:innen im Austausch“

Wien (OTS) -

Im „Ö1 Kulturtalk“ am Sonntag, dem 23. August (18.15 Uhr), sprechen Ö1-Jazzredaktionsleiter Andreas Felber sowie weitere europäische Kolleginnen und Kollegen mit Mario Steidl, seit 2004 Intendant der Saalfeldener Jazzfestspiele und Gastgeber des Internationalen Jazzfestival Saalfelden, und Nadin Deventer, seit 2018 künstlerische Leiterin des traditionsreichen Jazzfest Berlin, über das Konzept Jazzfestival im urbanen und im ländlichen Raum sowie über die Notwendigkeit, im Kontext eines über die Jahrzehnte immer engmaschiger gestrickten europäischen Veranstaltungsnetzwerks die Originalität und Identität ihrer Festivals weiterzuentwickeln.

Der „Ö1 Kulturtalk“ kommt am Sonntag erneut aus dem Salzburger Pinzgau, wo von 20. bis 23. August die 46. Auflage des Internationalen Jazzfestivals Saalfelden über die Bühne geht. Ö1 nimmt die Konzerte dieses mitteleuropäischen Festival-Klassikers auf der Hauptbühne im Congress Saalfelden seit vielen Jahren auf (und überträgt zwei davon am Samstagabend in der „Ö1 Jazznacht“ live). Mit der Aufzeichnung des „Ö1 Kulturtalk“ wird die Stadt im Saalachtal von Ö1 auch als Treffpunkt europäischer Jazzfestival-Organisatorinnen und -Organisatoren genutzt.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.