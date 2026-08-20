Ein Lotto-Sechser für die Liebe: Siebente Ausgabe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumssaison am 24. August

Wien (OTS) -

In der bereits siebenten Ausgabe der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ am Montag, dem 24. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) stellt Nina Horowitz wieder sechs Singles auf Partnersuche ins Rampenlicht. Die drei Damen und drei Herren kommen diesmal aus Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Kärnten.

Der naturverbundene Niederösterreicher August möchte nach dem Verlust seiner Frau wieder eine Partnerin finden, mit der er gemeinsame Unternehmungen, Reisen und romantische Sonnenuntergänge genießen kann. Die humorvolle Salzburgerin Christine ist bereit für eine neue Liebe und sucht einen ehrlichen, respektvollen und tierlieben Mann, dessen Augen im besten Fall auch noch so richtig glitzern. Der tanzfreudige Steirer Hans hofft nach 45 gemeinsamen Jahren mit seiner verstorbenen Frau noch einmal auf die große Liebe – auch wenn die Richtige zu finden für ihn noch schwieriger zu sein scheint, als einen Lotto-Sechser zu bekommen. Die künstlerische Friederike aus Salzburg möchte ihren „Platz an der Sonne“ künftig wieder mit einem liebevollen, intelligenten und aufgeschlossenen Mann teilen. Der tierliebe Steirer Alex sucht eine natürliche Frau für eine ernsthafte Beziehung, mit der sich der Vater einer Tochter auch weiteren Familiennachwuchs vorstellen kann. Die musikalische Kärntnerin Eveline hat nach fast zwölf Jahren genug vom Singleleben und sehnt sich nach einem bodenständigen und selbstständigen Mann mit Humor und dem Herz am richtigen Fleck.

Weitere Details zu den sechs neuen Singles

August, 69, ehemaliger Elektromonteur aus Niederösterreich, sucht bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ die Frau, die sein Leben wieder bereichert. Sein markanter Bart ist längst zu seinem Markenzeichen geworden. „So 0815, das ist nie meins gewesen“, lacht der Waldviertler im Gespräch mit Nina Horowitz. Haustiere hat er keine, Vierbeiner liebt er dennoch über alles: „Besonders die Pferde meiner Tochter, bei denen ich während ihres Urlaubs gerne den ,Stallburschen’ spiele.“ Für einen Hingucker sorgt außerdem sein ungewöhnlicher Oldtimer: „Es ist ein ehemaliger italienischer Leichenwagen, den ich bei einer Auktion ersteigerte.“ Augusts Wunschpartnerin darf bis zu 70 Jahre alt sein, sollte schlank, gerne in der Natur unterwegs und möglichst Nichtraucherin sein: „Keine Begeisterung kann ich für Nasenpiercings aufbringen.“ Romantik bedeutet für ihn weit mehr als nur Rosenblüten im Schlafzimmer. Viel lieber genießt der Kandidat einen Sonnenuntergang in den Bergen oder einen Sonnenaufgang am Meer. 33 Jahre war er verheiratet und zog gemeinsam mit seiner Frau drei Kinder groß. Nach ihrer Krebserkrankung verstarb sie 2014: „Die erste Zeit war sehr schwierig.“ Heute fehlt August vor allem, mit jemanden etwas gemeinsam zu unternehmen und zu erleben. Deshalb hofft er, die große Liebe zu finden.

Christine, 65, pensionierte Therapeutin aus Salzburg, sucht die große Liebe und weiß ganz genau, was sie will. Mindestens genauso wichtig wie Leidenschaft sind ihr Humor, Ehrlichkeit und Respekt. Gar nicht geht für sie hingegen Manipulation: „Das fängt meistens ganz klein an und manchmal merkt man es nicht einmal.“ Ihr Traummann darf zwischen 45 und 70 Jahre alt sein. Dass auch ein deutlich jüngerer Mann infrage kommt, sieht die Kandidatin positiv. Besonders achtet sie auf die Augen: „Die müssen witzig sein oder glitzern, und auch schöne Lippen gefallen mir.“ Außerdem soll Christines neuer Herzenspartner auch tierlieb sein, denn schließlich hat sie zwei entzückende Hunde, die auch in ihrem „Liebesg’schichten“-Porträt zu sehen sind. Mit einem Augenzwinkern verrät die Single-Dame außerdem, dass ihr Männer mit einem knackigen Popo gut gefallen. Neben ihrer humorvollen Art spricht Christine auch offen über schwierige Zeiten in ihrem Leben. Ihr Vater, den sie als ihren Herzensmenschen bezeichnet, starb, als sie noch ein Kind war. Die gebürtige Münchnerin lebt seit vielen Jahren in Österreich, und drei große Beziehungen prägten ihr Leben, darunter eine 23-jährige Ehe. Nach der Trennung blieb sie acht Jahre lang allein. Heute blickt sie wieder nach vorne: „Ich bin soweit. Ja, jetzt möchte ich gerne wieder einen Partner haben.“

Hans, 66, ehemaliger Tischler aus der Steiermark, sucht nach einer liebevollen Partnerin. Die Hoffnung auf die große Liebe hat er trotz einiger erfolgloser Versuche nicht aufgegeben: „Weder in der Diskothek noch auf Dating-Plattformen habe ich meine Traumfrau gefunden.“ Nun setzt er auf die ORF-Kultsendung. Seine Wunschpartnerin sollte „sportlich, verständnisvoll, treu, hilfsbereit und nicht streitsüchtig sein.“ Der Steirer wohnt dort, wo er sich rundum wohlfühlt: „Ich lebe hier im Paradies.“ Rund ums Haus wachsen Apfelbäume, und Vogelgezwitscher sorgt für eine idyllische Atmosphäre. Wie man im „Liebesg’schichten“-Porträt sieht, kümmert er sich auch liebevoll um seine 25 Hühner. Und wenn Hans nicht gerade seine gefiederte Schar versorgt, schwingt er gerne das Tanzbein. Was jetzt noch fehlt? „Die richtige Frau“, verkündet er entschlossen. Fast zwei Jahre ist der Kandidat inzwischen allein. Seine Frau verstarb völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. 45 Jahre waren die beiden ein Paar: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Heute wünscht sich der Witwer noch einmal die Chance auf eine große Liebe: „Vor den Dates bin ich sicher sehr nervös.“ Dass es mit der richtigen Frau klappen könnte, hält er trotzdem für möglich, auch wenn er schmunzelnd meint: „Die Richtige zu finden, ist fast ein Wunder. Das ist schwieriger als ein Lotto-Sechser.“

Friederike, 76, Künstlerin aus Salzburg-Stadt, ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt zu zweit: „Ich möchte den Platz an der Sonne neben mir wieder teilen.“ Ihre Reisen führten sie immer wieder in den Süden Europas sowie nach Indien oder Bali: „Dort, wo es warm ist und viel Sonne scheint, fühle ich mich zu Hause.“ Woher ihr zukünftiger Partner kommt, ist für die Single-Dame nebensächlich: „Wichtig ist mir ein liebevoller, aufgeschlossener, intelligenter Mann.“ Wie ihr „Liebesg’schichten“-Porträt zeigt, ist Friederike kreativ und künstlerisch begabt. Mit viel Leidenschaft greift sie zum Pinsel und bringt ihre Ideen auf die Leinwand. Ebenso gerne verbringt sie ihre Freizeit im Zoo, wo sie die Tierwelt mit großer Begeisterung entdeckt. Der gesuchte Traummann sollte ungefähr in ihrem Alter sein: „Ich bin 76 Jahre alt. Plus minus fünf Jahre wären gut. So teilt man auch viele Lebenserfahrungen.“ Ob der neue Märchenprinz bald bei ihr einziehen könnte? „Also die Idee ist zwar verlockend, aber ich glaube, da gibt’s noch einiges vorher zu klären“, antwortet die Kandidatin lachend. Einmal war Friederike verheiratet und hat zwei Kinder. Danach folgten mehrere längere Beziehungen. Besonders schätzt die Salzburgerin bei Männern die Stimme und den Augenkontakt. Manchmal spürt sie dennoch die Einsamkeit. „Gerade in der Früh im Bett, wenn ich aufwache, greife ich nach links und da ist niemand.“ Genau das soll sich nun ändern.

Alex, 39, Chemietechniker aus der Steiermark, hofft auf die große Liebe. Tiere spielen in seinem Leben eine besondere Rolle. Neben einer Wasserschildkröte lebt auch ein Leguan bei ihm. Doch nicht nur seine tierischen Mitbewohner liegen ihm am Herzen: Wie man in seinem „Liebesg’schichten“-Porträt sehen kann, steht er auch gerne am Herd und kocht mit Leidenschaft. Der Enddreißiger ist Vater einer 16-jährigen Tochter, die aus einer früheren Beziehung stammt. Die Trennung sei damals die richtige Entscheidung gewesen: „Wir haben uns einfach sehr stark auseinandergelebt.“ Danach folgten zwei weitere längere Beziehungen. Seit dreieinhalb Jahren ist Alex Single. Für ihn kommt nur eine ernsthafte Beziehung infrage. Deshalb sei er auch bewusst wählerisch: „Ich will nur eine Frau, die wirklich zu mir passt.“ Optisch gefallen ihm Frauen mit Tattoos: „Das finde ich schon sehr attraktiv. Es können auch gern mehrere sein.“ Weniger anfangen kann er mit einem übertriebenen Styling. „Ich möchte keine Barbiepuppen-mäßig überschminkten Tussi.“ Stattdessen schätzt der Kandidat den natürlichen Look. Haarfarbe und Nationalität spielen für ihn keine Rolle. Seine Wunschpartnerin sollte etwa zwischen 30 und 45 Jahre alt und kinderlieb sein sowie idealerweise eine noch nicht abgeschlossene Kinderplanung haben: „Ich kann mir schon noch ein Kind vorstellen, oder zwei.“ Alex’ Vertrauen bekommt man nicht geschenkt. Aber hat eine Frau es erst gewonnen, gilt für ihn: „Dann kann man sich zu 100 Prozent auf mich verlassen.“

Eveline, 60, Krankenhaus-Angestellte aus Kärnten, wünscht sich einen Mann, der sein Herz am richtigen Fleck hat. Nach fast zwölf Jahren als Single ist für sie klar: „Ich will nicht mehr allein sein. Das kann es ja nicht sein, dass nicht irgendwo jemand rumrennt, der zu mir passt.“ Immer wieder bekommt die Kandidatin zu hören, sie sei zu wählerisch. Das sieht sie aber ganz anders: „Ich möchte einfach einen normalen, bodenständigen, ehrlichen Mann, der mit der Vergangenheit abgeschlossen hat.“ Statt eines „weichen Boys“ wünscht sie sich einfach einen „richtigen Mann“. Oder, wie man in Kärnten sagt: „Einen guten Lota mit einem guten Herz.“ Evelines Traumpartner sollte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Längere, graumelierte Haare gefallen ihr. Auch ein kleiner Bauch stört sie nicht. Viel wichtiger sind der 60-jährigen Humor und Selbstständigkeit. „Ich brauch keinen Mann, der sich nicht einmal einen Käsetoast machen kann“, sagt sie lachend. Besonders sexy findet die Single-Dame schöne Augen, schöne Zähne und schöne Finger. Weniger begeistert ist sie von Männern, die beim ersten Treffen nur über ihre Ex-Partnerinnen sprechen: „Das geht einmal gar nicht. Entweder er flirtet mich an oder er soll seiner Ex einen Brief schreiben.“ Musik ist aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Mit großer Leidenschaft singt die Kandidatin im Chor, wo vor allem Kärntnerlieder und Schlager zu ihrem Repertoire gehören. Dort kann sie ihre musikalische Begabung und ihre Freude am gemeinsamen Singen voll ausleben. Eveline war zweimal verheiratet und ist Mutter von vier erwachsenen Kindern. Heute sehnt sie sich vor allem nach den kleinen Dingen des Lebens: „Ich möchte mich wieder verlieben.“ Ein Spaziergang am Strand, Hand in Hand, gemeinsam essen gehen. Sie wünscht sich einen Partner, „der wieder für mich ein bisschen da ist“, mit dem sie Kompromisse eingehen kann und gemeinsam glücklich älter wird.

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.