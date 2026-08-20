FPÖ – Nepp: Rote Pleitiers haben sich verzockt – die Wiener zahlen die Rechnung

Wien (OTS) -

„Die Wiener SPÖ hat sich völlig verzockt – und jetzt sollen wieder einmal die Wienerinnen und Wiener die Rechnung dafür bezahlen. Die roten Pleitiers drehen an der Gebührenschraube und holen sich das Geld direkt von der Bevölkerung“, reagiert FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp auf die angekündigten Gebührenerhöhungen für Wasser, Kanal und Müll.

Ab 1. Jänner 2027 steigen die Gebühren für Wasser und Kanal um 4,6 Prozent, der Müllabfuhrabgabetarif wird um 4,5 Prozent erhöht. „Für die SPÖ ist die Valorisierung ein bequemer Vorwand, um den Wienern noch tiefer in die Tasche zu greifen. Tatsache ist: Die Bürger zahlen ohnehin schon enorme Summen an Steuern und Abgaben. Jetzt kommt die nächste Belastungswelle“, so Nepp.

„Und während die SPÖ bei den Gebühren abkassiert, denkt sie gleichzeitig darüber nach, den Gemeindebau beziehungsweise städtisches Vermögen zu verscherbeln. Das passt ins Bild: Die roten Abkassierer haben sich verzockt und greifen jetzt zuerst in die Taschen der Bürger und anschließend ans Tafelsilber der Stadt“, kritisiert Nepp.

Dass die Mehreinnahmen mit Investitionen begründet werden, lässt Nepp nicht gelten: „Natürlich braucht Wien funktionierende Wasserleitungen, Kanäle und eine moderne Müllentsorgung. Aber die Wiener haben ein Recht darauf zu wissen, warum sie immer mehr bezahlen müssen und wo ihr Geld tatsächlich landet. Die SPÖ kann nicht jede zusätzliche Belastung einfach mit dem Hinweis auf Investitionen rechtfertigen.“

„Die Wiener brauchen keine Gebührenkeule, sondern eine Politik, die endlich mit dem Steuergeld der Bürger vernünftig wirtschaftet. Die SPÖ muss aufhören, ihre eigenen politischen Fehlentscheidungen auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener auszutragen. Wien braucht endlich einen Kurswechsel – weg von Abkassiererei und Misswirtschaft, hin zu verantwortungsvoller Politik“, schließt Nepp.