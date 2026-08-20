IV: Klimaneutralität 2040 bringt keinen Klimanutzen für Europa, aber hohe Kosten für Österreich

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) bekräftigt ihre Ablehnung eines isolierten nationalen Sonderziels der Klimaneutralität 2040 und verweist in diesem Zusammenhang abermals auf den fehlenden klimapolitischen Nutzen und die tatsächliche Kostenbelastung eines Alleingangs. „Ein Vorziehen der Klimaneutralität auf 2040 ist mit gewaltigen Kosten verbunden und das ohne, dass Europa dadurch auch nur einen Tag früher klimaneutral wird“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Eine aktuelle Modellrechnung von ECO-Austria im Auftrag der IV-Oberösterreich zeigt, dass die Wirtschaftsleistung durch den Alleingang von 1,7 bis 2,6 Prozent geringer ausfallen könnte, das entspricht rund 8,5 bis 13 Milliarden Euro. Rund 30.000 bis 45.000 Arbeitsplätze stünden zusätzlich auf dem Spiel.

„Diese Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Österreich verursacht nur 0,14 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Ein nationaler Alleingang zehn Jahre vor dem EU-Ziel ändert am globalen Klima nichts, denn die anderen EU-Staaten können dann mehr CO2 bis 2050 ausstoßen, weil das Klimaziel ein gesamteuropäisches ist. Aber der Alleingang verschafft uns einen massiven Standortnachteil“, so Neumayer und meint weiter: „Industrie und Wirtschaft haben sich längst auf den europäischen Zielpfad bis 2050 eingestellt und setzen ihn bereits um – mit Investitionen, die sich ökonomisch tragen und mit den Nachbarländern im Gleichklang stehen. Durch ein Vorziehen auf 2040 stellen wir uns dabei nur selbst ein Bein, ohne dass Europa insgesamt schneller klimaneutral wird.“

Die IV fordert die Bundesregierung auf, den Zielpfad, der sich am europäischen Ziel 2050 orientiert beizubehalten und die bereits laufende Transformation der Industrie nicht durch unnötige populistische nationale Verschärfungen zu gefährden.