ÖVP – Mayer: Neos sollten Sonntagsöffnung endlich umsetzen statt neue Luftschlösser zu bauen

Wien (OTS) -

„Die Neos präsentieren einmal mehr große Pläne für die Sonntagsöffnung, obwohl sie seit Jahren selbst in der Wiener Stadtregierung sitzen. Statt immer neue Luftschlösser zu konstruieren, sollten sie sich auf Landesebene endlich gegenüber der SPÖ durchsetzen und die Sonntagsöffnung in Wien ermöglichen“, reagiert der Meidlinger Bezirksparteiobmann und Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei, Lorenz Mayer, auf die aktuellen Forderungen der Meidlinger Neos in der Tageszeitung „Kurier“.

Die Wiener Volkspartei fordert seit Jahren die Einrichtung klar definierter Tourismuszonen, in denen Geschäfte auch sonntags öffnen können. Auch für Meidling sei eine solche Lösung prüfenswert. „Mit der unmittelbaren Nähe zu Schönbrunn gibt es gute Argumente, auch Teile Meidlings in eine Tourismuszone einzubeziehen. Gerade die Meidlinger Hauptstraße und der Bahnhof Meidling sind hier besonders hervorzuheben. Was fehlt, ist nicht die nächste Idee, sondern endlich der politische Wille der SPÖ-Neos-Stadtregierung, Sonntagsöffnungen auch in Meidling zu ermöglichen“, so Mayer.

Handlungsbedarf bestehe rund um den Bahnhof Meidling vor allem beim Thema Sicherheit. „Eine Videoüberwachung rund um den Bahnhof und am Schedifkaplatz wäre ein wichtiger Schritt, um das Sicherheitsgefühl von Reisenden und Anrainern zu erhöhen“, betont Mayer.

„Als Regierungspartei ist es Aufgabe der Neos, ihre Forderungen nicht nur medial zu präsentieren, sondern auch innerhalb der Stadtregierung durchzusetzen. Wer seit Jahren mitregiert, kann sich nicht ständig hinter der SPÖ verstecken. Meidling braucht keine weiteren Luftschlösser, sondern konkrete Verbesserungen bei Wirtschaft und Sicherheit“, so Mayer abschließend.