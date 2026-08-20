Wien (OTS) -

Am kommenden Montag, 24.August beginnt im Osten Österreichs die Sommerschule.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs laden daher zu einem kurzen Medienstatement und anschließenden Besuch einer Sommerschulklasse.

Wir laden Sie als Medienvertreter/in gerne zu folgendem Medientermin ein:

Aviso Einladung Doorstep zum Beginn der Sommerschule

Montag, 24.August 2026, 11 Uhr

Volksschule Julius-Meinl-Gasse, Julius-Meinl-Gasse 1, 1160 Wien

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an [email protected]