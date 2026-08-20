- 20.08.2026, 10:07:03
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- OTS0042
Aviso Einladung Doorstep zum Beginn der Sommerschule
mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs
Am kommenden Montag, 24.August beginnt im Osten Österreichs die Sommerschule.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr und die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs laden daher zu einem kurzen Medienstatement und anschließenden Besuch einer Sommerschulklasse.
Wir laden Sie als Medienvertreter/in gerne zu folgendem Medientermin ein:
Aviso Einladung Doorstep zum Beginn der Sommerschule
Montag, 24.August 2026, 11 Uhr
Volksschule Julius-Meinl-Gasse, Julius-Meinl-Gasse 1, 1160 Wien
Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: [email protected]
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