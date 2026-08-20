Paul Huemer leitet ORF-Büro in Beirut

Wien (OTS) -

Nach Durchführung entsprechender Ausschreibungsverfahren betraut ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher ORF-Auslandsjournalist Paul Huemer mit Mitte September 2026 mit dem Aufbau sowie der Leitung des neuen ORF-Büros in Beirut. Damit ordnet der ORF im Rahmen der Weiterentwicklung seines Korrespondentennetzes und des Generationenwechsels seine Nahost-Berichterstattung neu.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Paul Huemer hat zuletzt schon in zahlreichen Einsätzen in der Region sein journalistisches Können unter Beweis gestellt. Ich freue mich, dass wir mit ihm einen absoluten Nahost-Kenner und Top-Profi entsenden können. Ich wünsche Paul Huemer viel Erfolg und alles Gute bei der zukünftigen Herausforderung.“

Paul Huemer: „Es ist eine große Freude und Ehre, das Nahost-Büro des ORF zu übernehmen. Die Region begleitet mich seit vielen Jahren – beruflich wie persönlich – und Beirut ist für mich ein großartiger Ausgangspunkt, um die Entwicklungen im Libanon und in der gesamten Region zu begleiten. Gerade in einer Zeit, in der sich im Nahen Osten so viel verändert, ist es eine besondere journalistische Aufgabe, nah am Geschehen und an den Menschen zu sein. Denn hinter den großen politischen Entwicklungen und Krisen stehen immer Menschen mit ihren eigenen Geschichten. Genau diese Geschichten – in Krisenzeiten, aber auch im ganz normalen Alltag – machen die Region greifbar und sollen in den kommenden Jahren im Mittelpunkt meiner Berichterstattung stehen.“

Paul Huemer, geboren am 11. März 1995, studierte Geschichte mit Schwerpunkt Arabistik und islamische Geschichte. Bereits während seines Studiums war er als freier Journalist tätig und reiste unter anderem in die Westsahara und in die palästinensischen Gebiete. Seit fünf Jahren ist er Teil der ORF-Auslandsredaktion und berichtet für Hörfunk und Fernsehen aus Krisen- und Konfliktregionen weltweit – unter anderem aus der Ukraine, dem Ostkongo und der Golfregion. Zuletzt war Huemer als Reisekorrespondent für die Afrika-Berichterstattung des ORF zuständig.

Neues ORF-Nahost-Büro in Beirut im Libanon

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der ORF angekündigt, neben dem Büro in Tel Aviv ein weiteres Korrespondenten-Büro im Nahen Osten zu eröffnen. Nach intensiven Planungen und Recherchen hat sich der ORF für den Standort Beirut entschieden: Im Libanon verdichten sich die zentralen Konfliktthemen der Region, besonders im Zusammenhang mit Syrien, Israel/Palästina, dem Iran sowie der Hisbollah. Dazu kommt die geografische Nähe zu Syrien sowie die relativ einfache Erreichbarkeit relevanter Grenzgebiete – und gleichzeitig bietet Beirut im Unterschied zu vielen anderen Standorten in der Region ein relativ hohes Maß an Pressefreiheit, eine ausgeprägte internationale Ausrichtung und eine gut ausgebaute Medien- und Produktionsinfrastruktur.