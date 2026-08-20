Modellflut bei Waschmaschinen. 900 Typen am Markt - wären weniger Modelle besser für unsere Umwelt?

Wien. (OTS) -

Auf einer bekannten Preisvergleichsplattform sind rund 900 Waschmaschinen gelistet. Die Marke ELIN Hausgeräte setzt auf Reduce: THE ONE – dafür mit 5 JAHREN GARANTIE.

Jedes zusätzliches Modell würde bedeuten: Eigene Ersatzteilnummern, zusätzliches Lager usw. ELIN kehrt das um: Ein Modell heißt größere Mengen und weniger Umrüststillstand in der Fabrik, eine einzige Ersatzteillogik – und Techniker, die immer am selben Gerät arbeiten. Die Diagnose gelingt oft schon am Telefon, das passende Teil ist beim ersten Besuch dabei. Jede eingesparte Zweitfahrt sind Kilometer, die nicht gefahren werden.

Hinter dem Konzept steht Robert Binder, langjähriger Kopf der Marken ELIN Haushalt und EUDORA. 2007 ließ er als erster Hersteller Waschmaschinen nach der ON-Regel 192102 auf Langlebigkeit zertifizieren, ein Projekt u.a. von „DIE UMWELTBERATUNG" begleitet.

„Die EUDORA Babynova tragen das Nachhaltigkeitssiegel, sind aber mit 3 kg ein Nischenprodukt. ELIN PREMIUM - THE ONE, eine weitere Initiative zur Schonung von Ressourcen, mit 8 kg Fassungsvermögen ist eine Waschmaschine für ALLE", sagt Binder.

Keine Containerverschiffung aus Asien, sondern europäische Produktion für Österreich. Den Fertigungsort nennt Binder offen: THE ONE entsteht im Werk des Partners Arçelik in Europa. Die Produktionsstätte wurde 2022 vom Weltwirtschaftsforum als „Sustainability Lighthouse" ausgezeichnet. „Wir tun nicht so, als würden wir im Hinterhof fertigen", sagt Binder. „Um THE ONE für alle leistbar zu machen, braucht es ein großes Werk. Unser Beitrag ist die Reduktion: aus vielen Varianten genau eine – und 5 JAHRE GARANTIE darauf".

Nachhaltigkeitssiegel

THE ONE