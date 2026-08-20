Arnold-Schönberg-Preis der Stadt Wien geht an Mirela Ivičević

Wien (OTS) -

Anlässlich des 150. Geburtstags der bedeutenden Musikerpersönlichkeit Arnold Schönberg rief die Stadt Wien im Jahr 2024 den Arnold-Schönberg-Preis ins Leben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten für ihr bisheriges künstlerisches Lebenswerk im Bereich der zeitgenössischen Musik, die zur Bedeutung Wiens als lebendigen Ort der Musik beitragen. Der diesjährige Preis geht an Mirela Ivičević.

„Arnold Schönberg wagte den musikalischen Schritt ins Unerwartete – eine Haltung, die auch Mirela Ivičević vertritt. In ihren Kompositionen verbindet die Künstlerin musikalische Radikalität mit gesellschaftsrelevanten Themen. Stilistisch zeigt sich ihre Vielseitigkeit in akustischen, elektroakustischen und intermedialen Werken für kammermusikalische Ensembles und Orchester sowie Musik für Theater, Film und Oper. International unterwegs, steht sie für ein Musikverständnis, das Grenzen überschreitet und Perspektiven erweitert. Mit dem Arnold-Schönberg-Preis würdigt die Stadt Wien eine Komponistin, die das heutige Musikschaffen weit über Wien hinaus prägt“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Aus der Jurybegründung

„Mirela Ivičević überzeugt mit ihrer unnachgiebigen künstlerischen Haltung und zählt zu den markanten Stimmen der zeitgenössischen Musik.

Ivičevićs Kompositionen reflektieren soziokulturelle und politische Realitäten. Die Künstlerin hinterfragt Grenzen, Tabus und das scheinbar Eindeutige und kreist um Themen wie Selbstermächtigung, Identität und die eigene Biografie – etwa in ihrem Orchesterwerk „Red Thread Mermaid“, uraufgeführt im Oktober 2025 beim Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage. Sie collagiert darin Fragmente von Ex-Jugoslawien-Liedern ihrer Kindheit und verwebt sie mit dem orchestralen Klangkörper. Ihre Musik entwickelt nicht nur suggestive Dringlichkeit, sie ist Rebellion und Möglichkeits(t)raum zugleich.“

Zur Biografie von Mirela Ivičević

Mirela Ivičević, 1980 in Split (Kroatien) geboren, lebt in Wien. Sie studierte Komposition in Zagreb, Graz und Wien. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das subversive Potenzial des Klangs. In ihren Werken re-kontextualisiert sie Fragmente des Alltags zu einer „sonic fiction“, die sich zwischen Erinnertem und Erträumtem bewegt und sich mit Themen wie Identität, Freiheit und Koexistenz auseinandersetzt.

Mirela Ivičević arbeitete mit führenden Ensembles, Orchestern und Solist*innen zusammen und kollaboriert regelmäßig mit Künstler*innen anderer Disziplinen in genreübergreifenden Projekten. Ihr OEuvre umfasst akustische, elektroakustische und intermediale Kompositionen, Klanginstallationen, Musik für Film und Theater sowie drei Opern.

Sie ist Mitbegründerin des Black Page Orchestra, einem Wiener Ensemble für radikale und kompromisslose Musik unserer Zeit, und künstlerische Leiterin der Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik.

Mirela Ivičević wurde unter anderem mit dem Erste Bank Kompositionspreis des Klangforum Wiens (2019) ausgezeichnet und erhielt den Komponist:innen-Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung (2020) sowie den Belmont-Preis (2025). 2019 war Ivičević Stipendiatin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Ihr erstes Album „Scarlet Songs“ erschien 2022 bei KAIROS.

Der Arnold-Schönberg-Preis der Stadt Wien

Anlässlich des 150. Geburtstags der bedeutenden Musikerpersönlichkeit Arnold Schönberg rief die Stadt Wien im Jahr 2024 den Arnold-Schönberg-Preis ins Leben. Dieser wird alternierend mit dem Ernst-Krenek-Preis an einzelne Komponist*innen bzw. Teams zeitgenössischer Musik, die zur Bedeutung Wiens als lebendigen Ort der Musik beitragen, verliehen. Beide Auszeichnungen verstehen sich als Würdigung für das bisherige künstlerische Lebenswerk und sind mit Ꞓ 10.000 datiert. Die Preisträger*innen werden von einer unabhängigen Fachjury vorgeschlagen und durch die amtsführende Stadträtin/den amtsführenden Stadtrat verliehen.