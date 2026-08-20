Premiere mit Beat: Antenne Steiermark bringt den ersten Silent Disco Run nach Graz

Graz (OTS) -

Laufen, tanzen, gemeinsam feiern: Antenne Steiermark und Silent Disco Austria holen den Silent Disco Run erstmals erfolgreich in die Steiermark.

Was passiert, wenn eine Laufgruppe auf Silent Disco trifft? Ein Feierabend, der ziemlich viel Spaß macht.

Mit dem ersten Antenne Steiermark Silent Disco Run feierten Antenne Steiermark und Silent Disco Austria die Premiere eines neuen Eventformats in der Steiermark. Bei der exklusiven Afterwork-Edition waren ausgewählte Mitglieder des Antenne Steiermark Clubs gemeinsam in Graz unterwegs – begleitet von Snowboard-Profi Arvid Auner und Content Creator Clemenstern, die sich den Run durch die Stadt nicht entgehen ließen.

Antenne Steiermark greift damit einen Trend auf, der längst über klassische Lauftreffs hinausgeht: Formate wie Run Clubs verbinden den Sport immer stärker mit der Community, Musik und gemeinsamen Erlebnissen. Genau dieses Gefühl brachte die Premiere nach Graz. Mit Silent-Disco-Kopfhörern, DJ und den besten Hits wurde aus der gemeinsamen Laufrunde eine mobile Afterwork-Party, bei der nicht Bestzeiten, sondern der Spaß im Mittelpunkt stand.

„Für Antenne Steiermark wird damit auch die eigene Marke auf eine neue Art erlebbar: Die Musik, die die Hörerinnen und Hörer täglich begleitet, wird zum Soundtrack eines gemeinsamen Erlebnisses mitten in Graz“, freut sich Manuel Krispl, Prokurist und Marketingleiter von Antenne Steiermark.

Auch für Silent Disco Austria zeigt die Premiere, wie vielseitig das bekannte Kopfhörer-Konzept mittlerweile ist. Nach Silent Disco, Silent Cinema und Co. bringt der Silent Disco Run das gemeinsame Musikerlebnis in Bewegung und trifft damit auf einen Trend, der Sport und Community auf neue Weise verbindet.

Und weil diese Premiere definitiv nach einer Wiederholung verlangt, steht schon jetzt fest: Eine Fortsetzung wird folgen.

Nur live ist besser!

Die beste Musik gibt es bei Antenne Steiermark – und manchmal muss man sie einfach live erleben. Deshalb ist Antenne Steiermark auch dort, wo die Steiermark gemeinsam singt, tanzt und feiert.

Ob bei Gigi D’Agostino in der Grazer Stadthalle, bei Gert Steinbäcker auf den Kasematten oder bei Robin Schulz am Karmeliterplatz: Antenne Steiermark bringt seine Hörer zu den großen Live-Momenten im Land und feiert gern auch mal ein ganzes Wochenende wie in Leoben mit Jan Delay, den Weather Girls, Thomas Stipsits und den Village People.

Von internationalen Dance-Acts über steirische Musikgrößen bis zu echten Kult-Hits: Antenne Steiermark ist mittendrin, wenn Musik zum gemeinsamen Erlebnis wird.

Denn egal, ob mit Tausenden Fans vor der Bühne oder mit Kopfhörern beim ersten Silent Disco Run durch Graz: Nur live ist besser.