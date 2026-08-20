Bergbauernschule Hohenlehen als erste Arche-Schule Österreichs ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

Die Bergbauernschule Hohenlehen wurde vom Verein Arche Austria als Arche-Schule ausgezeichnet. Gewürdigt wird damit die Haltung von Turopolje-Schweinen, Waldschafen, Ennstaler Bergschecken-Rinder und von Noriker-Pferden – allesamt in Österreich seltene und damit schützenswerte Tiere.

„Die Auszeichnung als Arche-Schule ist eine besondere Anerkennung für das Engagement der Bergbauernschule Hohenlehen. Die NÖ Landwirtschaftsschulen übernehmen damit aktiv Verantwortung für den Erhalt unseres bäuerlichen Kulturerbes“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Wenn junge Menschen im Schulalltag mit seltenen Nutztierrassen in Berührung kommen, wird ihnen nicht nur landwirtschaftliches Fachwissen vermittelt, sondern auch ein Bewusstsein dafür, was es bedeutet, Tradition und Artenvielfalt zu bewahren“, so Teschl-Hofmeister.

„Die seltenen Tier-Rassen sind längst ein fester Bestandteil des praktischen Unterrichts in Hohenlehen. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist die tägliche Arbeit mit diesen besonderen Tieren eine wertvolle Erfahrung – sie lernen nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren, sondern auch die Bedeutung von Vielfalt in der Landwirtschaft“, sagt Direktorin Maria Ottenschläger. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unser Engagement für die Erhaltung seltener Nutztierrassen sichtbar macht. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Sicherung der genetischen Vielfalt in der Nutztierhaltung“, so Ottenschläger.

ARCHE Austria setzt sich für die Erhaltung seltener Nutztierrassen in Österreich ein und unterstützt Züchterinnen und Züchter sowie Interessierte und Neueinsteiger. In Österreich gibt es über 40 seltene Nutztierrassen. Weitere Informationen unter www.arche-austria.at.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]