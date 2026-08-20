Nicolas Winding Refn zu Gast: 17. SLASH Filmfestival eröffnet am 23.9. mit HER PRIVATE HELL

Wien (OTS) -

Am 23. September eröffnet das 17. SLASH Filmfestival in Anwesenheit von Regisseur Nicolas Winding Refn mit der Österreichpremiere von HER PRIVATE HELL (DK/US 2026) im Gartenbaukino.



Eine Dekade nach THE NEON DEMON und einer längeren Schaffensperiode im Serienfach (TOO OLD TO DIE YOUNG, COPENHAGEN COWBOY) meldet sich der dänische Ausnahmefilmemacher Nicolas Winding Refn (DRIVE, PUSHER-Trilogie, VALHALLA RISING) mit einer weiteren außergewöhnlichen Langfilmarbeit zurück. Nach der Weltpremiere in Cannes ist HER PRIVATE HELL beim SLASH Filmfestival erstmals in Österreich zu sehen und wird von Regisseur und Drehbuchautor Refn zur Freude des Festivals persönlich präsentiert:

Eine Frau (Sophie Thatcher) kommt in eine Stadt, die es nicht gibt. Der Soldat K. (Charles Melton) sucht nach seiner Tochter und ist bereit, dafür in die Hölle zu steigen. Irgendwo dazwischen treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Neben den von Nicolas Winding Refn bekannten Trademarks wird in HER PRIVATE HELL noch einmal ordentlich an der Surrealitätsschraube gedreht. So steht eine verträumte Atmosphäre neben retrofuturistischen Sci-Fi-Einlagen und die gewohnte Hyper-Ästhetik paart sich mit dem Schmuddelkino des Genrefilms. Dieser Trip muss auf der großen Leinwand gesehen werden! (Amadeus Mader, SLASH Filmfestival)



Tickets für die Eröffnung sind ab 11.9., 17:00 Uhr unter slashfilmfestival.com sowie im Filmcasino und Metro Kinokulturhaus erhältlich.



Kinostart in Österreich: 13.11.2026, Verleih: Filmladen

ABSCHLUSSFILM

Am 3. Oktober schließt das 17. SLASH im Anschluss an die Verleihung der Festivalpreise mit VICTORIAN PSYCHO (GB/IE 2026) von Zachary Wigon: Die groß aufspielende Maika Monroe (LONGLEGS) schlägt als exzentrische Gouvernante in einem abgeschiedenen, gotischen Herrenhaus im viktorianischen England auf und sorgt für blutige Furore. Ein wilder, körpersafttriefender und höchst komischer Gegenentwurf zu Mary Poppins.

SLASH PRESENTS: KEN RUSSELL'S THE DEVILS | 18.10. | GARTENBAUKINO

Von eingefleischten Cineast:innen auf der ganzen Welt bereits zum „besten Horrorfilm 2026“ gekürt – und das, wohlgemerkt, obwohl dieser Film bereits 55(!) Jahre alt ist – zeigt SLASH das Meisterwerk KEN RUSSELL'S THE DEVILS (GB 1971), das zurecht als eine der kontroversesten und visuell eindrucksvollsten Erfahrungen der Filmgeschichte gehandelt wird, als exklusive Österreich-Premiere:



Am 18.10. wird der Director’s Cut in aufwändig restaurierter 4K-Fassung im Gartenbaukino präsentiert. Der Vorverkauf startet am 28.8. via gartenbaukino.at.

SLASH Filmfestival 2026

Das 17. SLASH Filmfestival findet von 23. September bis 4. Oktober in Wien statt.

Datum: 23.09.2026 - 04.10.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Filmcasino, Metro Kinokulturhaus, Gartenbaukino, Schikaneder

URL: https://slashfilmfestival.com/