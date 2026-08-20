ÖAMTC: Verzögerungen am Samstagnachmittag/abend in Wien

Wien (OTS) -

Am Samstag, 22. August, werden sich Verkehrsteilnehmer:innen in der Wiener Innenstadt und auf der Zufahrt zum Ernst-Happel-Stadion in Geduld üben müssen. So werden Ring und Franz-Josefs-Kai laut ÖAMTC abschnittsweise gesperrt werden. Von 17:30 bis 19:00 Uhr findet die Oldtimerparade im Zuge der Vienna Classic Days statt.

Die Ausweichstrecken auf der Zweierlinie (Verbindung Donaukanal-Karlsplatz-Alser Straße) und auf der Unteren und Oberen Donaustraße werden zur Geduldsprobe. Auch auf den Zufahrten in die Innenstadt (z.B. Roßauer Lände, Praterstraße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile, Burggasse) sind Verzögerungen einzuplanen.

Zwtl.: Andrea Bocelli-Konzert im Ernst-Happel-Stadion

Konzertbesucher:innen sollten unbedingt mit der U2 anreisen, raten die ÖAMTC-Expert:innen. Wegen der Sperren in der Innenstadt wird die A23 zusätzlich belastet werden.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

Features wie z.B. eine Alternativroute bei starken Verzögerungen. Mehr dazu unter www.oeamtc.at/trafficalert oder in der ÖAMTC App.

(Schluss)

Harald Lasser