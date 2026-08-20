Schulbeginn: Wenn der Familienalltag wieder Fahrt aufnimmt

Wien (OTS) -

Generali Familienstudie zeigt: Sicherheit zählt, Vorsorge bleibt oft auf der Strecke

Generali startet Vorsorgeaktion für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Zum Schulbeginn stehen viele Familien vor organisatorischen Herausforderungen. Schulwege, Betreuung, Freizeitaktivitäten und Beruf müssen neu aufeinander abgestimmt werden, während Kinder zunehmend selbstständiger werden. Die Generali Familienstudie 2026 zeigt, dass viele Eltern ihren Alltag als organisatorisch belastend empfinden. Verantwortung für die Kinder und die Vereinbarkeit verschiedener Anforderungen zählen zu den größten Herausforderungen. Gleichzeitig stehen Sicherheit und Schutz für 60 Prozent der Befragten im Mittelpunkt des Zusammenlebens. Eine wichtige Rolle spielen dabei Großeltern: In 63 Prozent der Haushalte mit Kindern unterstützen sie bei der Betreuung der Enkelkinder.

Dass Sicherheit im Alltag einen hohen Stellenwert hat, kommt nicht von ungefähr: Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit verunfallt in Österreich alle vier Minuten ein Kind so schwer, dass es im Spital behandelt werden muss. Besonders häufig passieren Unfälle im Haushalt, in der Freizeit oder beim Sport. Dennoch zeigt die Generali Studie eine deutliche Lücke zwischen Sicherheitsbedürfnis und Vorsorge: Nur 27 Prozent der Familien verfügen über eine private Unfallversicherung für ihre Kinder, mehr als die Hälfte hat überhaupt keine spezielle Absicherung für Kinder abgeschlossen.

„Der Schulbeginn ist ein guter Anlass, auch das Thema Absicherung in den Blick zu nehmen. Kinder gewinnen Schritt für Schritt mehr Selbstständigkeit und sind zunehmend eigenständig unterwegs. Mit unserer Vorsorgeaktion unterstützen wir Familien dabei, für den Ernstfall vorzusorgen und ihre Kinder finanziell abzusichern“, erklärt Christoph Zauner, Leiter Generali Versicherungstechnik Sach/Haft Underwriting und Kundensegmente.

Vorsorgeaktion zum Schulstart

Kinder sind in Österreich über die gesetzliche Unfallversicherung im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr sowie während des Schulbesuchs und auf dem Schulweg abgesichert. Viele Unfälle ereignen sich jedoch abseits davon. Eine private Unfallversicherung ergänzt die gesetzliche Absicherung und schützt Familien umfassend. Kommt es zu einer dauerhaften Beeinträchtigung, können neben den gesundheitlichen Folgen erhebliche finanzielle Belastungen entstehen. Zum Schulbeginn setzt die Generali daher eine Vorsorgeaktion: Wer bis 30. September 2026 eine neue Unfallversicherung für ein Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr abschließt, erhält die Prämie bis Jahresende geschenkt.

Die Generali Unfallversicherung unterstützt Familien mit individuell anpassbaren Lösungen und zusätzlichen Serviceleistungen. Dazu zählen unter anderem persönliche Rehab-Manager_innen, Leistungen bei dauernder Invalidität, finanzielle Absicherung von Angehörigen sowie die Übernahme von Kosten für Bergungen oder notwendige Adaptierungen nach einem Unfall. Darüber hinaus stehen Expert_innen mit Informationen zur Unfallprävention zur Seite – insbesondere zu Themen wie Kindersicherheit und sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter_innen; Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.