KURIER freizeit.live 2026: Die Hofburg wird wieder zur Bühne für Begegnungen, Inspiration und Lebensfreude

Wien (OTS) -

Wenn die Wiener Hofburg am 11. und 12. September ihre Tore für die bereits vierte KURIER freizeit.live 2026 öffnet, wird sie erneut zum Treffpunkt für alle, die das Leben in seiner schönsten Form genießen möchten. Das Event verbindet Auftritte hochkarätiger Persönlichkeiten, inspirierende Gespräche, Kabarett und Lifestyle zu einem einzigartigen Live-Erlebnis. Neben dem Bühnenprogramm erwartet die Besucherinnen und Besucher die ganze Welt der Freizeit mit Kulinarik, Beauty, Reisen, Mode, Genuss und zahlreichen Erlebnisstationen. Neu ist die KURIER Leben Bühne in Kooperation mit der MedUni Wien, die mit einem eigenen Programm zu den Themen Gesundheit, Genuss und Lebensqualität, als eigenständiges Event besucht werden kann.

„Ein modernes Medienhaus beweist seinen Wert heute einerseits im qualitativen Journalismus, andererseits in der Innovation neuer Formate. Ein solches Erfolgsprojekt ist die KURIER freizeit.live, das uns direkt mit den Menschen zusammenbringt, für die wir arbeiten: unsere Leserinnen und Leser und unsere Userinnen und User. Gerade in immer schnelleren digitalen Zeiten, in der Algorithmen dominieren, bekommt das echte Erlebnis einen neuen Stellenwert", so Marlene Auer, Chefredakteurin der KURIER freizeit und Chefredakteur-Stellvertreterin des KURIER. „Darüber hinaus ist es unsere Kernaufgabe, Fakt von Fake zu trennen. Unsere Inhalte sind geprüft, recherchiert und echt."

Große Namen und außergewöhnliche Live-Momente

Eröffnet wird die vierte KURIER freizeit.live am Freitag, 11. September, mit einem Interview mit Bestsellerautor Martin Suter. Suters Romane wurden millionenfach verkauft, in zahlreiche Sprachen übersetzt und verfilmt. Nun kommt der Schweizer zur KURIER freizeit.live und spricht mit Marlene Auer über die Kunst des Erzählens und den Einfluss der Literatur auf die Gesellschaft. Auch zum Auftakt des zweiten Tages gehört die Bühne des Zeremoniensaals der Literatur: Im Gespräch mit Marlene Auer ist dann Robert Seethaler, der ebenfalls zu den erfolgreichsten Autoren im deutschsprachigen Raum zählt. Der gebürtige Wiener lebt seit rund 20 Jahren in Berlin. Bei der KURIER freizeit.live gibt er eines seiner seltenen Interviews.

Kabarett, Unterhaltung und exklusive Bühnenpremieren

Zu den besonderen Highlights zählt das Rabenhof Theater mit einer exklusiven Vorpremiere der neuen Produktion von Polly Adler. Gemeinsam mit Sona MacDonald und Sigrid Hauser bringt die KURIER freizeit-Kolumnistin ihr neues Programm erstmals vor Publikum auf die Bühne. Die offizielle Premiere folgt erst Ende September. Die KURIER freizeit.live bietet damit einen exklusiven Vorgeschmack. Bei stimmungsvollen Lesungen treffen neben Polly Adler auch die Autorinnen und Autoren Johanna Sebauer und Franzobel aufs Publikum. Ebenfalls auf der Bühne steht Schauspieler und Kabarettist Thomas Mraz. Mit seinem ersten Soloabend "Mraz F1rst" nimmt er den gesellschaftlichen Egoismus ebenso klug wie humorvoll unter die Lupe und sorgt mit seinem unverwechselbaren Stil für beste Unterhaltung. Für ein Wiedersehen sorgen Dieter Chmelar und Joesi Prokopetz. Das Erfolgsduo präsentiert bei der KURIER freizeit.live Auszüge aus seinem neuen Programm "Zwei wie Blech und Schwafel" und knüpft damit an den großen Erfolg von "Evergrins" an, das mehr als 50-mal vor ausverkauftem Haus gespielt wurde.

Für weitere Highlights auf der Hauptbühne sorgen zudem eine exklusive Modenschau sowie ein musikalischer Auftritt der Wiener Comedian Harmonists. Beim Reisequiz mit Axel Halbhuber und Live Schätzen mit „Bares für Rares“-Experten Franziskus Kriegs-Au wird es zudem interaktiv. Am zweiten Festivaltag ergänzen unter anderem ein Talk mit Schauspieler Manuel Rubey, Musical-Highlights der Volksoper Wien, ein Interview mit Bestsellerautor Thomas Brezina, ein Gespräch mit Caroline Athanasiadis sowie Talk & Musik mit Lucas Fendrich das Programm.

Vielseitiges Programm rund um Gesundheit, Wohlbefinden und ein langes, aktives Leben

Im vierten Jahr wächst das Publikumsevent außerdem um eine neue Welt: jene der Gesundheit. „Um ein gutes Leben führen zu können, muss man gesund sein", so Auer. „Die inhaltliche Erweiterung ist ein für uns strategisch wesentlicher Schritt, um die Themenpalette erneut zu verbreitern und auf jene Aspekte zu setzen, die die Menschen direkt in ihrem Alltag betreffen."

Auf der KURIER Leben Bühne beleuchten ExpertInnen aktuelle Erkenntnisse u.a. zu gesundem Altern, Hormongesundheit in den Wechseljahren im Panel mit Daniela Ullrich, Alexandra Kautzky-Willer und Johannes Ott, moderne Ansätze zum Abnehmen mit Piero Lercher und Thomas Scherer sowie die neuesten Entwicklungen in der Ernährungswissenschaft mit Andreas Karwautz und Monika Ferlitsch. Lara Vadlau, Medizinerin und Olympiasiegerin, bringt Perspektiven ihres Buches „Die Alterslüge" ein und Gefäßchirurg Afshin Assadian erklärt im Live-Interview, warum manche Menschen bis ins hohe Alter fit und leistungsfähig bleiben können. Ergänzt wird das Programm durch ein hochkarätig besetztes Panel zu Sexualität und Gesundheit mit Shahrokh Shariat und Michaela Bayerle-Eder, ein inspirierendes Gespräch von KURIER Herausgeberin Martina Salomon mit Ordensfrau und Keynote-Speakerin Melanie Wolfers sowie Vorträgen über innovative Therapien bei Pollenallergien mit Katharina und Maximilian Bastl.

Erlebnisstationen mit vielfältigen Themenwelten

Auch abseits der Bühnen wird die Hofburg mit 50 Erlebnisstationen zum Schauplatz für besondere Begegnungen: „Die KURIER freizeit.live lebt nicht nur von großen Bühnenmomenten, sondern auch davon, dass wir starke Marken für das Festival gewinnen konnten, die das Programm inhaltlich bereichern", so Elisabeth Laimighofer, Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus. „Ob Reise, Finanzen, Luxus, Kulinarik, Mode, Beauty oder Gesundheit – unsere Kooperationspartner bespielen die Themenwelten des Events als kuratierte Erlebnisstationen, die den Besucherinnen und Besuchern echten Mehrwert bieten. So verdichten wir das Programm rund um die Bühnenacts zu einem Gesamterlebnis, das die Interessen unseres Publikums in seiner ganzen Bandbreite abbildet – von der nächsten Traumreise über die richtige Geldanlage bis hin zu Beauty und Wohlbefinden."

Bei Genuss & Kulinarik dreht sich alles um Wein, Sekt und Kaffee, Craft Beer, Spirituosen und Wiener Klassiker. Zudem wird im Gaumen Hoch Kochsalon by Wrenkh gekocht, verkostet und Wissen rund um nachhaltige Bio-Küche geteilt. Gemeinsam mit den BesucherInnen wird Bio-Karpfen-Sushi zubereitet. Aber auch Beauty & Lifestyle kommen nicht zu kurz: BesucherInnen können sich stylen und von Düften verzaubern lassen. Wer Inspiration für seine nächste Reise sucht, wird in der Themenwelt Reise & Destinationen fündig. Für Unterhaltung sorgen Entertainment & Mobilität: Casino-Feeling mit echten Croupiers, Sportstationen zum Mitspielen und aktuelle Fahrzeugmodelle zum Erleben.

Zum Abschluss dürfen sich alle BesucherInnen auf eine prall gefüllte Goodie Bag mit kulinarischen Köstlichkeiten, Naschereien, Kaffee- und Pflegeprodukten sowie praktischen Alltagshelfern freuen.

KURIER freizeit.live 2026 in der Hofburg Vienna

Freitag, 11. September 2026, 12:00 bis 18:00 Uhr

Samstag, 12. September 2026, 11:00 bis 17:00 Uhr

Tagesticket: EUR 79,- I 2-Tages-Ticket EUR 99,-

Tickets und Programm unter: https://www.kurier-events.at/de/freizeitlive2026/

Fotos zur Bebilderung: https://www.dropbox.com/scl/fo/hyi9tbasgstx543tnu56m/AMkn0Ti-SfumtCBDW1nS7Lc?rlkey=qule7mwwurbuvlo0oxe5freg5&st=1bpcvt6z&dl=0

Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die die KURIER freizeit.live besuchen und darüber berichten möchten, akkreditieren sich bitte bei Petra Roth [email protected]