PRUNKSTÜCK vollendet: Wiener Gründerzeit trifft auf zeitgemäße Wohnkultur

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup und JP Immobilien haben das gemeinsame Wohnprojekt PRUNKSTÜCK in der Tendlergasse 3 im 9. Wiener Gemeindebezirk fertiggestellt. Nach umfassender Revitalisierung des historischen Gründerzeithauses startet im August die sukzessive Übergabe der insgesamt 36 Eigentumswohnungen an ihre neuen Eigentümer.

Seit dem Baustart im Oktober 2024 wurde das im 19. Jahrhundert errichtete Gebäude behutsam saniert und für zeitgemäßes Wohnen weiterentwickelt. Die gegliederte Stuckfassade wurde detailgetreu restauriert, Allgemeinflächen hochwertig erneuert und die historische Bausubstanz mit moderner Haustechnik und durchdachten Grundrissen verbunden. Durch den Ausbau des Dachgeschosses entstand zusätzlicher Wohnraum, ohne weitere Flächen zu versiegeln.

Die 36 Eigentumswohnungen umfassen Wohnflächen von 36 bis 185 m², darunter sieben Dachgeschosswohnungen sowie zwei Gartenwohnungen im Parterre. Französisch verlegter Fischgrätparkett, großzügige Fensterflächen und Freiflächen wie Balkone und Terrassen verbinden klassischen Wiener Altbaucharakter mit modernem Wohnkomfort.

„ Das PRUNKSTÜCK vereint vieles, was hochwertige innerstädtische Immobilien auszeichnet: eine besondere historische Substanz, eine ausgezeichnete Lage und Wohnqualität, die heutigen Ansprüchen gerecht wird. Mit dem Start der Übergaben wird nun sichtbar, was hier in den vergangenen knapp zwei Jahren entstanden ist “, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Historische Substanz für die Zukunft weitergedacht

Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der nachhaltigen Weiterentwicklung des Bestandsgebäudes. Neben dem Erhalt und der Aufwertung bestehender Bausubstanz sorgen ein modernes Heizsystem mit Fernwärmeanschluss und zeitgemäße technische Lösungen für einen effizienten Betrieb.

„ Unser Ziel war es, die Geschichte und den Charakter dieses Hauses zu bewahren und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum für die kommenden Jahrzehnte zu schaffen. Das Ergebnis zeigt, welches Potenzial in der sorgfältigen Revitalisierung des Wiener Gebäudebestands liegt “, erklärt Michael Janecek, Prokurist bei JP Immobilien.

Das PRUNKSTÜCK liegt im Herzen des Alsergrunds, unweit des Gartenpalais Liechtenstein, der Strudlhofstiege und des Servitenviertels. Auch Volksoper, WUK, AKH und Medizinische Universität befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Die neue U5 sowie mehrere Straßenbahnlinien gewährleisten eine schnelle Anbindung an die Wiener Innenstadt.

Mit der Fertigstellung und dem Beginn der Wohnungsübergaben findet die Revitalisierung des Gründerzeithauses ihren Abschluss. Das PRUNKSTÜCK verbindet damit den Erhalt Wiener Baukultur mit der Schaffung hochwertigen, zeitgemäßen Wohnraums in zentraler Lage.

Weitere Informationen zum Projekt:

www.prunkstueck.at