Munich Private Equity zahlt mit sechs Privatanlegerfonds bis zu 20 Prozent aus

Oberhaching (OTS) -

Munich Private Equity kündigt sechs weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger für 2026 an. Die Höhe liegt je nach Private-Equity-Dachfonds zwischen zehn und 20 Prozent. Insgesamt erhalten über 10.000 Privatanleger eine Auszahlung.

Die folgenden Dachfonds* zahlen aus:

Asia I: 10 Prozent (8. Auszahlung)

China III: 20 Prozent (6. Auszahlung)

China IV: 10 Prozent (8. Auszahlung)

Secondary II: 10 Prozent (10. Auszahlung)

Secondary V: 10 Prozent (4. Auszahlung)

Special Situations: 15 Prozent (6. Auszahlung)

"Eine einzelne Auszahlung ist erfreulich, wiederholte Auszahlungen sind deutlich aussagekräftiger. Unsere jetzt ausschüttenden Dachfonds zahlen bereits zum vierten, sechsten, achten oder sogar zehnten Mal aus. Das macht sichtbar, wie geschlossene Private-Equity-Fonds funktionieren: Entscheidend ist nicht der einzelne Exit, sondern ein breit gestreutes Produkt, aus dem über die Laufzeit immer wieder erfolgreiche Unternehmensverkäufe zu neuen Auszahlungen führen", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity.

Die sechs genannten Private-Equity-Dachfonds befinden sich in der sogenannten Auszahlungsphase. Sobald sie beginnt, werden Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensveräußerungen in Tranchen an die Anleger ausgezahlt. So wird im Zeitverlauf zunächst Schritt für Schritt die vollständige Rückführung des ursprünglich investierten Kapitals erreicht. Dies ist beispielsweise im Rahmen der angekündigten Auszahlung beim China IV der Fall. Alle weiteren künftigen Auszahlungen werden dann Gewinne für die Anleger darstellen.

*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet - vollständig lauten diese:

RWB Special Market GmbH & Co. Asia I KG i.L.

RWB Special Market GmbH & Co. China III KG i.L.

RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG i.L.

RWB Global Market GmbH & Co. Secondary II KG i.L.

RWB Global Market GmbH & Co. Secondary V KG i.L.

RWB Special Market GmbH & Co. Special Situations KG i.L.

Über Munich Private Equity

Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

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