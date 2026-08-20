LGT erzielt starkes Netto-Neugeldwachstum und Profitabilitätssteigerung im ersten Halbjahr 2026

Wien (OTS) -

LGT, die internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein, hat im ersten Halbjahr 2026 die Erträge deutlich gesteigert und ein konsequentes Kostenmanagement gezeigt. Der Konzerngewinn stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 17 % auf CHF 281.6 Millionen. Die Netto-Neugelder beliefen sich auf CHF 12.3 Milliarden, was einer starken annualisierten Wachstumsrate von 6.4 % entspricht. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich per 30. Juni 2026 auf CHF 412.6 Milliarden, dem höchsten Stand in der Geschichte der LGT. Nach den Wachstumsinvestitionen der vergangenen Jahre setzt die LGT auf die Stärkung ihrer Präsenz in den bestehenden Märkten. Für das laufende Jahr ist die Gruppe zuversichtlich, wobei das geopolitische Umfeld und die Bedingungen an den Finanzmärkten schwer abschätzbar bleiben.

Im ersten Halbjahr 2026 erwiesen sich die globalen Finanzmärkte trotz geopolitischen Konflikten und wirtschaftlichen Unsicherheiten weiterhin als widerstandsfähig und entwickelten sich bei erhöhter Volatilität insgesamt positiv. Die LGT erzielte in diesem Umfeld mit rasch wechselnden Marktbedingungen ein sehr gutes Ergebnis, indem sie auf ihre etablierte weltweite Präsenz, umsichtiges Wachstum und Kostendisziplin setzte. Die Zahlen des im Juni 2025 akquirierten Private-Advice-Geschäfts der Commonwealth Bank of Australia sind in den Ergebnissen der Vorjahresperiode noch nicht enthalten.

Der Kommissions- und Dienstleistungserfolg, die mit Abstand wichtigste Ertragsquelle der LGT, erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 gegenüber der Vorjahresperiode um 7 % auf CHF 1.00 Milliarden. Dies war in erster Linie auf die höhere Vermögensbasis und eine ansprechende Kundenaktivität zurückzuführen. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft und sonstige Ertrag sowie der Erfolg aus dem Zinsgeschäft blieben mit CHF 325.9 Millionen (+ 1 %) bzw. CHF 156.6 Millionen (- 2 %) weitgehend stabil. Insgesamt nahm der Bruttoerfolg der Gruppe um 5 % auf CHF 1.49 Milliarden zu.

Der Geschäftsaufwand stieg im ersten Halbjahr 2026 moderat um 2 % auf CHF 1.09 Milliarden. Davon entfielen CHF 867.0 Millionen auf den Personalaufwand, der sich um 2 % erhöhte. Die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten nahm gegenüber Ende 2025 um 62 FTE zu. Der Sachaufwand reduzierte sich um 1 % auf CHF 221.6 Millionen. Die Wertberichtigungen, Abschreibungen und Rückstellungen gingen um 5 % auf CHF 60.7 Millionen zurück. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich somit auf 73.3 % per Ende Juni 2026, gegenüber 76.8 % per Ende Dezember 2025.

Der Konzerngewinn stieg im ersten Halbjahr 2026 um 17 % auf CHF 281.6 Millionen. Die LGT ist mit einer CET1-Kapitalquote von 18.0 % per 30. Juni 2026 sehr gut kapitalisiert und verfügt über eine hohe Liquidität.

Verwaltete Vermögen der LGT erstmals über der Marke von CHF 400 Milliarden

Die LGT verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 organische Netto-Neugelder in Höhe von CHF 12.3 Milliarden, was einer starken annualisierten Wachstumsrate von 6.4 % entspricht. Sowohl das Private-Banking- als auch das Asset-Management-Geschäft trugen zum erfreulichen Netto-Neugeldzufluss bei. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich im ersten Halbjahr 2026 um 7 % und erreichten mit CHF 412.6 Milliarden den höchsten Wert in der Geschichte der LGT. Die Entwicklung wurde unterstützt durch den Netto-Neugeldzufluss, eine starke Markt- und Investmentperformance sowie positive Währungseffekte.

Ausblick

Die LGT ist für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich, wobei das geopolitische Umfeld und die Bedingungen an den Finanzmärkten schwer abschätzbar bleiben.

Der Fokus der LGT liegt weiterhin auf der Konsolidierung und Stärkung ihrer weltweiten Präsenz in bestehenden Märkten sowie der Realisierung von Synergien und Skaleneffekten aus den getätigten Wachstums- und Technologieinvestitionen. Die in den Vorjahren erfolgten Expansionsschritte in etablierten sowie in Wachstumsmärkten in Europa, Australien und Asien entwickeln sich erfreulich und tragen zum Erfolg der LGT bei. In Hongkong, wo die LGT zu den größten Privatbanken zählt, feiert die Gruppe in diesem Jahr ihr vierzigjähriges Bestehen; in Japan ist LGT Private Banking seit nunmehr fünf Jahren präsent. LGT

Capital Partners erweiterte mit der Integration des Kernteams von Sapphire Partners ihre Venture-Capital-Plattform und stärkte ihre Präsenz in den USA.

Die Gruppe hat auch im Heimmarkt Liechtenstein weiter investiert: Im April 2026 nahm sie in Vaduz ihren für 240 Arbeitsplätze konzipierten Erweiterungsbau in Betrieb – eine Holzkonstruktion, welche die höchsten internationalen Zertifizierungsstandards im Umweltbereich (LEED-Platinum, SNBS-Gold) erfüllt.

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT: «Mit dem sehr guten Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 setzen wir den erfolgreichen Kurs der LGT fort. Nach den gezielten Wachstumsinvestitionen der letzten Jahre liegt unser Fokus darauf, unsere weltweite Präsenz in den bestehenden Märkten zu festigen und die Vorteile unserer internationalen Plattform konsequent zu nutzen. Als Familienunternehmen denken wir langfristig – und mit Blick auf die nächste Generation. Deshalb investieren wir weiterhin in unsere Beratungs- und Investmentkompetenz und in die Digitalisierung, in unsere talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie in innovative und nachhaltige Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden.»

LGT in Kürze

LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30.06.2026 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 412.6 Milliarden (USD 511.4 Milliarden) für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden sowie für institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt 6000 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten. www.lgt.com