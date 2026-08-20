ÖVP-Figl: Nächste SPÖ-Neos Belastungswelle ab 2027

Wien (OTS) -

„Mit den heute bekannt gewordenen Gebührenerhöhungen rollt ab 2027 die nächste Belastungswelle auf die Wiener Haushalte und Betriebe zu“, kritisiert der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl. Die daraus resultierende Mehrbelastung wird rund 42 Millionen Euro betragen. „Statt die Wienerinnen und Wiener angesichts der weiterhin hohen Lebenshaltungskosten zu entlasten, dreht die SPÖ-Neos-Stadtregierung erneut an der Gebührenschraube“, so Figl.

SPÖ und Neos setzen einmal mehr auf höhere Einnahmen, anstatt endlich konsequent bei den eigenen Ausgaben anzusetzen. Gerade angesichts der dramatischen Wiener Finanzlage braucht es strukturelle Reformen und Ausgabendisziplin statt immer neuer Belastungen.

„Die Wienerinnen und Wiener wurden in den vergangenen Jahren bereits mit zahlreichen Gebührenerhöhungen und zusätzlichen Belastungen konfrontiert. Damit muss endlich Schluss sein. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss bei den eigenen Ausgaben ansetzen und strukturelle Reformen umsetzen, statt erneut die Wiener Haushalte und Betriebe zur Kasse zu bitten“, so Figl abschließend.