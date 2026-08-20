Wie zwei Brüder den österreichischen Lebensmittelhandel aufmischen!

Wien (OTS) -

Vom Familienrestaurant zu einer der spannendsten italienischen Retail-Marken Österreichs: Fratelli Barbaro wächst auf rund 25 Produkte, über 800 Billa Filialen – und jetzt auch über Österreich hinaus.

Was in den Küchen eines bekannten Wiener Familienbetriebs begann, steht heute in hunderten Supermarktregalen in ganz Europa: Fratelli Barbaro ist die Retail-Erfolgsgeschichte von Luigi Barbaro Jr. und Antonio Barbaro – zwei Brüdern, die das traditionelle gastronomische Know-how ihrer Familie in eine moderne italienische Food-Marke übersetzen.

Aufgewachsen im Familienunternehmen rund um ihren Vater und bekannten Promi-Italo-Gastronomen Luigi Barbaro Senior, gehörten gute Lebensmittel, italienische Produzenten und die tägliche Arbeit im Restaurant für die Brüder von Anfang an dazu. Bis heute wird der Betrieb als Familie geführt – mit einem Anspruch, der sich durch alle Bereiche zieht: Qualität & Handwerk schmeckt man!

Mit der Trattoria Martinelli, ausgezeichnet vom MICHELIN Guide, und der Regina Margherita, einer der bekanntesten Pizzerien Österreichs, verfügt die Familie über ein gastronomisches Fundament, das nur wenige Food-Marken vorweisen können.

Genau daraus entstand die Idee für Fratelli Barbaro - Italienische Restaurantqualität für zuhause.

Statt bestehende Produkte lediglich mit einem eigenen Etikett zu versehen, entwickeln Luigi und Antonio gemeinsam mit ausgewählten italienischen Produzenten eine Produktwelt, die ihre eigene gastronomische Handschrift trägt. Made in Italy, authentisch im Geschmack und mit dem Anspruch, auch in den eigenen Restaurants bestehen zu können.

Aus den ersten Produkten ist in kurzer Zeit ein Sortiment von 25 Artikeln entstanden – von Pasta, Sughi, Desserts,Panettone und Pesto bis zu Pizza und neuen Convenience-Konzepten.

Der neueste Coup: Olivenöl zum Sprühen

Mit den neuen Fratelli Barbaro Olivenöl-Sprays in Classico, Lemon und Chili bringen die Barbaro-Brüder frischen Wind in den österreichischen Lebensmittelhandel. Hochwertiges italienisches Olivenöl Extra Vergine trifft auf moderne Spray-Technologie: fein dosierbar, gleichmäßig verteilbar und ideal für eine bewusste Verwendung in Airfryer, Pfanne, am Grill oder zum Verfeinern von Speisen.

Der Marktstart übertraf die Erwartungen: Bereits kurz nach dem Launch waren die Sprays in zahlreichen Märkten vergriffen. Heute sind alle drei Sorten in mehr als 800 BILLA und BILLA PLUS Filialen in ganz Österreich erhältlich – und zählen damit zu den erfolgreichsten Produktstarts der noch jungen Fratelli-Barbaro-Produktlinie.

Der Blick geht bereits über Österreich hinaus: Mit der geplanten Expansion nach Deutschland, in die Schweiz und nach Slowenien wollen Luigi und Antonio Barbaro den nächsten Wachstumsschritt setzen.

Was einst in den Küchen der Familie Barbaro begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten italienischen Retail-Marken Österreichs entwickelt. Doch für Luigi und Antonio ist das erst der Anfang. Ihr Anspruch: italienische Convenience neu zu definieren – kompromisslos in der Qualität, authentisch im Geschmack und so nah an echter Restaurantküche wie nie zuvor. Fratelli Barbaro bringt nicht einfach Italien nach Hause. Fratelli Barbaro bringt die Restaurantqualität ins Supermarktregal.