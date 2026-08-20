Studieren ohne Matura: Neuer Studienbefähigungslehrgang der Hochschule Campus Wien

Wien (OTS) -

Ein Studium an der Hochschule Campus Wien ist auch ohne Matura möglich: Der Studienbefähigungslehrgang von Österreichs größter Fachhochschule bereitet Interessierte gezielt auf den Einstieg in ein Bachelorstudium vor. Der erste Lehrgang startet im September 2026, die nächste Runde im Februar 2027. Angesprochen sind unter anderem Personen mit abgeschlossener Lehre, berufsbildendem mittlerem Schulabschluss, Meisterprüfung oder einer gleichwertigen ausländischen Qualifikation.

Berufserfahrung als Ausgangspunkt für ein Studium

Der klassische Bildungsweg muss nicht der einzige Weg an die Hochschule sein. Wer bereits eine berufliche Ausbildung oder entsprechende Qualifikation mitbringt und sich akademisch weiterentwickeln möchte, kann sich über den Studienbefähigungslehrgang für ein Bachelorstudium an der Hochschule Campus Wien vorbereiten.

„Bildungswege sind vielfältig – und auch der Weg an die Hochschule muss nicht für alle über die Matura führen. Der Studienbefähigungslehrgang steht damit im Zeichen zentraler hochschulpolitischer Zielsetzungen: Er stärkt die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, unterstützt lebenslanges Lernen und trägt dazu bei, neue Zielgruppen für ein Hochschulstudium zu erschließen“, sagt Heimo Sandtner, Akademischer Leiter und Rektor der Hochschule Campus Wien.

Gezielte Vorbereitung auf das Bachelorstudium

Der Studienbefähigungslehrgang setzt auf strukturierte Präsenzformate und persönliche Betreuung. Teilnehmer*innen erhalten ein Gesamtpaket von der Vorbereitung über die individuelle Unterstützung bis zum Übergang ins Studium. Dabei geht es nicht nur um die fachliche Vorbereitung auf die Prüfung, sondern auch darum, frühzeitig mit den Abläufen, Tools und Erwartungen an der Hochschule Campus Wien vertraut zu werden. „Der Schritt von der Berufsausbildung in ein Hochschulstudium ist eine wichtige Entscheidung. Eine gute Vorbereitung kann dabei Sicherheit geben und den Einstieg erleichtern“, so Sandtner.

Start im September und im Februar

Der Studienbefähigungslehrgang startet erstmals im September 2026 und findet an der Hochschule Campus Wien statt. Die Teilnahmegebühr beträgt ab 726,72 Euro, die genauen Kosten ergeben sich aus der individuellen Fächerzusammenstellung. Interessierte können vorab einen kostenlosen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Weitere Informationen hier.

Factbox: Der Studienbefähigungslehrgang auf einen Blick

(Stand August 2026)

Start: September 2026 und Februar 2027

September 2026 und Februar 2027 Zielgruppe: Personen ohne Matura, die ein Bachelorstudium an der Hochschule Campus Wien beginnen möchten

Personen ohne Matura, die ein Bachelorstudium an der Hochschule Campus Wien beginnen möchten Voraussetzungen: z. B. abgeschlossene Lehre, BMS, Meisterprüfung oder gleichwertige Qualifikation

z. B. abgeschlossene Lehre, BMS, Meisterprüfung oder gleichwertige Qualifikation Ziel: Vorbereitung auf ein Bachelorstudium

Vorbereitung auf ein Bachelorstudium Ort: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, 1100 Wien

Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, 1100 Wien Dauer: Lehrgang kann in bis zu zwei Semestern absolviert werden, Start ist möglich im September 2026 oder Februar 2027

Lehrgang kann in bis zu zwei Semestern absolviert werden, Start ist möglich im September 2026 oder Februar 2027 Kosten: ab 726,72 Euro, die genauen Kosten ergeben sich aus der Fächerzusammenstellung

ab 726,72 Euro, die genauen Kosten ergeben sich aus der Fächerzusammenstellung Beratung: kostenloses persönliches Beratungsgespräch

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab.

Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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