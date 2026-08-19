  • 19.08.2026, 16:04:02
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ÖVP - Keri ad Emmerling: Kein Anlass für Jubelstürme bei „Auszeit-WG“

Gerichtsentscheidung ist kein Freibrief für umstrittenes Konzept

Wien (OTS) - 

Zur heutigen Gerichtsentscheidung über die Ausgestaltung der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in Zusammengang mit der „Auszeit-WG“ hält Familiensprecherin Gemeinderätin Sabine Keri fest: „Dass das Gericht bestimmte Freiheitsbeschränkungen im konkreten Fall für zulässig erklärt hat, ist zur Kenntnis zu nehmen. Für die Jubelstimmung von Neos-Stadträtin Bettina Emmerling gibt es aber keinen Anlass.“

Die grundsätzliche Kritik am Konzept der “Auszeit-WG” werde dadurch jedoch nicht ausgeräumt. „Renommierte Experten haben gravierende Mängel und fehlende fachliche Grundlagen kritisiert. Darüber kann auch die heutige Entscheidung nicht hinwegtäuschen“, so Keri weiter.

Die Wiener Volkspartei habe von Beginn an betont, dass es für jugendliche Systemsprenger wirksame neue Angebote brauche. Gerade deshalb seien höchste fachliche und pädagogische Standards notwendig.

„Statt sich vorschnell bestätigt zu sehen, sollte die zuständige Stadträtin die Kritik ernst nehmen und für volle Transparenz sorgen. Unsere Forderung nach einer Veröffentlichung des Konzeptes bzw. einer unabhängigen fachlichen Evaluierung dessen sollte endlich umgesetzt werden“, so Keri abschließend.

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