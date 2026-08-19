  • 19.08.2026, 14:19:32
  • /
  • OTS0094

Gemeindegebiet Wieselburg-Land: Sanierung der Wechlinger Straße im Zuge der L 6148 abgeschlossen

Mehr Verkehrssicherheit und neue Nebenanlagen

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Wechlinger Straße in Weinzierl im Zuge der Landesstraße L 6148 wurde ab der Kreuzung mit der L 96 bis zur Kreuzung mit dem Weinzierl-Haydnweg erneuert. Mit den Bauarbeiten für die Sanierung und den Neubau der Nebenanlagen wurde Anfang Mai begonnen. Auf einer Länge von rund 280 Metern wurde der Gehsteig auf 1,5 Meter verbreitert, Einbauten wurden verlegt und neue Parkflächen errichtet. Danach erfolgten die Straßenbauarbeiten, beginnend mit dem Abfräsen der Trag- und Deckschicht in einer Stärke von rund 14 Zentimetern. Anschließend wurde die Fahrbahn mit dem Einbau einer zehn Zentimeter starken Tragschicht und einer 3,5 Zentimeter starken Deckschicht wiederhergestellt. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Scheibbs in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region aus und konnten kürzlich abgeschlossen werden. Restarbeiten werden derzeit noch durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 192.000 Euro, wovon rund 95.000 Euro vom Land Niederösterreich und 97.000 Euro von der Gemeinde Wieselburg-Land getragen werden.

Bedingt durch diverse Einbautenverlegungen (LWL, Oberflächenkanal, Strom) und den damit verbundenen Grabungen sowie dem technischen Lebensende der bituminösen Schichten entsprach die Fahrbahn der Wechlinger Straße im Zuge der L 6148 zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Darüber hinaus war der bestehende Gehsteig zu schmal und sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Wieselburg-Land entschlossen, die Ortsdurchfahrt samt Gehsteig im Zuge der L 6148 zu sanieren.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright