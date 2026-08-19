Gemeindegebiet Wieselburg-Land: Sanierung der Wechlinger Straße im Zuge der L 6148 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Wechlinger Straße in Weinzierl im Zuge der Landesstraße L 6148 wurde ab der Kreuzung mit der L 96 bis zur Kreuzung mit dem Weinzierl-Haydnweg erneuert. Mit den Bauarbeiten für die Sanierung und den Neubau der Nebenanlagen wurde Anfang Mai begonnen. Auf einer Länge von rund 280 Metern wurde der Gehsteig auf 1,5 Meter verbreitert, Einbauten wurden verlegt und neue Parkflächen errichtet. Danach erfolgten die Straßenbauarbeiten, beginnend mit dem Abfräsen der Trag- und Deckschicht in einer Stärke von rund 14 Zentimetern. Anschließend wurde die Fahrbahn mit dem Einbau einer zehn Zentimeter starken Tragschicht und einer 3,5 Zentimeter starken Deckschicht wiederhergestellt. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Scheibbs in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region aus und konnten kürzlich abgeschlossen werden. Restarbeiten werden derzeit noch durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 192.000 Euro, wovon rund 95.000 Euro vom Land Niederösterreich und 97.000 Euro von der Gemeinde Wieselburg-Land getragen werden.

Bedingt durch diverse Einbautenverlegungen (LWL, Oberflächenkanal, Strom) und den damit verbundenen Grabungen sowie dem technischen Lebensende der bituminösen Schichten entsprach die Fahrbahn der Wechlinger Straße im Zuge der L 6148 zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Darüber hinaus war der bestehende Gehsteig zu schmal und sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Wieselburg-Land entschlossen, die Ortsdurchfahrt samt Gehsteig im Zuge der L 6148 zu sanieren.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]