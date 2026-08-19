FPÖ Wien fordert mehr Personal und bessere Bedingungen für die Polizei

Wien (OTS) -

Die FPÖ Wien hat heute, Mittwoch, bei einem Mediengespräch im Rathaus Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage in Wien gefordert. Der nicht amtsführende Stadtrat und Wiener FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp kritisierte insbesondere das aus seiner Sicht zu geringe Personal der Wiener Polizei. Wien sei durch eine hohe Einsatzdichte besonders belastet. Mit dem geplanten neuen Dienstzeitmodell drohten nach Ansicht der FPÖ weniger Polizeipräsenz auf den Straßen und finanzielle Nachteile für die Beamt*innen. Nepp forderte deshalb eine Großstadtzulage von bis zu 1.500 Euro monatlich für Polizist*innen in Wien. Zudem brauche es rasch mehr ausgebildete Einsatzkräfte. Bis ein entsprechender Personalzuwachs erreicht sei, dürften Überstunden nicht gekürzt werden. Bürgermeister Michael Ludwig solle sich beim Innenministerium für eine Verschiebung des neuen Dienstzeitmodells einsetzen.

Der nicht amtsführende Stadtrat Stefan Berger verwies auf die Kriminalitätsstatistik 2025, wonach in Wien 194.625 Strafrechtsanzeigen registriert worden seien. Das entspreche mehr als 36 Prozent aller österreichweit erfassten Strafrechtsanzeigen. Gleichzeitig seien laut Berger im vergangenen Jahr nach Kündigungen, Pensionierungen und Versetzungen rund 390 Polizeikräfte weniger für Wien verfügbar gewesen. Bei wachsender Bevölkerung und steigender Kriminalitätsbelastung sei dies eine problematische Entwicklung.

Weitere Informationen: FPÖ-Klub Wien, Pressestelle, Tel.: 01/4000-81799 (Schluss) wei