September im Museum Gugging: Opening Ingolf Ebeling im Guggkasten

St. Pölten (OTS) -

Das Museum Gugging lädt im September neben einem abwechslungsreichen Programm für Kunstinteressierte, Familien und Kreative zum Ausstellungswechsel des dynamischen Ausstellungsraums Guggkasten. Ab 13. September präsentiert das Museum Gugging bis 15. November „Ingolf Ebeling, der Sonnenstrahlenmillionär“ im Guggkasten. Gezeigt wird eine Auswahl aus dem monumentalen Langzeitprojekt des aus Deutschland stammenden und eng mit Gugging verbundenen Künstlers Ingolf Ebeling. Über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren schuf Ebeling insgesamt 42.607 Postkarten, auf denen er jeweils eine vierkantige Sonne mit mathematisch berechneten Strahlenkombinationen darstellte. Die Gesamtzahl aller Strahlen beträgt exakt eine Million. Bereits 2013/14 wurden Teile des außergewöhnlichen Projekts im Museum Gugging präsentiert. Der Ausstellungsraum wird am 13. September um 15 Uhr mit einem Programm und bei freiem Eintritt eröffnet. Anmeldung unter www.museumgugging.at/anmeldung oder per E-Mail an [email protected]. Bis zum 3. September sind im Guggkasten noch Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Atelier Gugging unter dem Titel „Atelier Gugging: das Atelier ICH“ zu sehen.

Am Dienstag, 1. September, von 15 bis 16.30 Uhr findet die beliebte Reihe „Eltern Kinder kreativ“ statt. Unter dem Titel „Marionetten tanzen lassen“ gestalten Kinder gemeinsam mit ihren Begleitpersonen fantasievolle Figuren aus Recyclingmaterial. Mit Fäden oder Stäben werden die selbst geschaffenen Wesen anschließend zum Leben erweckt. Am Sonntag, 6. September, findet von 14 bis 15 Uhr die „Fokus Führung – Blicke hinter die Kulissen unserer Jubiläumsausstellung“ statt. Am ersten Sonntag jedes Monats widmet sich dieses Format einem Kunstwerk, einer Künstlerin oder einem Thema der Kunst aus Gugging. Im Anschluss findet ebenfalls am Sonntag, den 7. September, von 15.30 bis 17 Uhr die offene Kreativwerkstatt statt. An den Sonntagen 13., 20. und 27. September, jeweils von 14 bis 15 Uhr, laden die „Sonntags Führungen – Jubiläum 20 Jahre Museum Gugging erleben“ dazu ein, ausgewählte Werke von 20 Gugginger Künstlerinnen und Künstlern kennenzulernen. Jede Arbeit erzählt eine eigene Geschichte und zeigt die Vielfalt sowie Entwicklung der Gugginger Kunst.

Ein besonderes Familienangebot erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 20. September, von 15 bis 17 Uhr beim Vorlese-Mitmach-Nachmittag „Mizzi tanzt mit“. Die Autorin und Tänzerin Rebekka Rom liest aus ihrem Kinderbuch, das die Geschichte von Mizzi erzählt, die lernt, mutig ihren Traum vom Tanzen zu verfolgen. Im Anschluss an die Lesung sind alle Kinder eingeladen, bei einem Tanzworkshop selbst aktiv zu werden. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern von vier bis zehn Jahren und ist kostenfrei. Der Eintritt ist frei.

Noch bis 6. September zeigt das Foto Arsenal Wien die Ausstellung „Photo | Brut. Feeling Photography – From the Bruno Decharme Collection“, in der auch Arbeiten von August Walla vertreten sind. Mit besonderer Freude blickt das Museum Gugging im September nach Alicante: Bei der Jahrestagung der European Museum Academy von 24. bis 26. September darf das Museum als einer von sechs Finalisten auf den renommierten Art Museum Award hoffen. Weiteres zu den Veranstaltungen, Preisen und Online-Tickets gibt es im Kalender unter www.museumgugging.at.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], [email protected], www.museumgugging.at