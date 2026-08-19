Karner-Kremser (SPÖ): Rotes Wien steht verlässlich für leistbares Wohnen und sozialen Wohnbau

Wien (OTS) -

„ Leistbares Wohnen gehört zum Fundament eines guten Lebens und zum Fundament sozialdemokratischer Politik. Deshalb steht Wien weltweit seit Jahrzehnten für eine Wohnpolitik, die nicht den Markt entscheiden lässt, sondern Verantwortung für die Menschen übernimmt. Während andere europäische Metropolen ihren kommunalen Wohnbau verkauft haben, ist das nicht der sozialdemokratische Wiener Weg. Wir bauen kontinuierlich an der Daseinsvorsorge, weil Wohnen ein Grundrecht ist. Es ist ausgeschlossen, dass wir den kommunalen Wohnbau verkaufen “, betont Waltraud Karner-Kremser, SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen.

Der Wiener Weg setzt dabei auf mehrere starke Säulen: kommunalen und geförderten Wohnbau, gezielte Neubauförderung, umfassende Sanierungen sowie direkte Unterstützung für Wiener*innen. Rund 60 Prozent der Bevölkerung leben in geförderten Wohnungen. Damit verfügt Wien über ein dichtes soziales Netz am Wohnungsmarkt, das international seinesgleichen sucht.

„Unser Anspruch ist klar: Die Geldbörse darf nicht darüber entscheiden, ob jemand in Wien gut und sicher wohnen kann. Der soziale Wohnbau wirkt wie ein Schutzschild gegen steigende Preise und sorgt gleichzeitig dafür, dass Menschen mit unterschiedlichen Einkommen Tür an Tür leben können“, so Karner-Kremser.

Investitionen in neuen und bestehenden Wohnraum

Auch unter wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen hält Wien am Ausbau des leistbaren Wohnangebots fest. Mit der Wohnbau-Offensive 2024+, umfassenden Neubau- und Sanierungsförderungen sowie gezielten Investitionen in den Gemeindebau wird sowohl neuer Wohnraum geschaffen als auch bestehender Bestand für kommende Generationen gesichert.

Der Wohnbauförderungsbeitrag liefert dafür eine wesentliche finanzielle Grundlage. Die Mittel fließen gezielt in Wohnbau und soziale Infrastruktur zurück.

„Wer heute in leistbaren Wohnbau investiert, schafft langfristige Sicherheit. Wir bauen nicht nur Wohnungen, sondern stabile Nachbarschaften und Zukunftsperspektiven. Genau dieser langfristige Blick unterscheidet den Wiener Weg von einer Politik, die Wohnen vor allem als Geschäft betrachtet“, erklärt Karner-Kremser.

Wien hält Wohnen im internationalen Vergleich leistbar

Wie wichtig dieser Kurs ist, zeigen internationale Vergleiche. Während Österreich bei den Preisen für frei finanzierte Neubauwohnungen im europäischen Spitzenfeld liegt, bleibt Wien bei den Bestandsmieten vergleichsweise günstig. Laut einer Deloitte-Analyse lagen diese zuletzt bei durchschnittlich 10,80 Euro pro Quadratmeter und damit deutlich unter dem Niveau vieler anderer europäischer Metropolen.

„Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger sozialdemokratischer Wohnpolitik. Wo die öffentliche Hand gestaltet, fördert und selbst Wohnungen bereitstellt, entsteht ein Gegengewicht zu einem ungebremsten Markt“, hält Karner-Kremser fest.

Sanieren heißt Leistbarkeit langfristig sichern

Neben dem Neubau rückt die Modernisierung des vorhandenen Wohnraums weiter in den Mittelpunkt. Thermische Sanierungen, höhere Energieeffizienz und der Umstieg auf klimafreundliche Energieformen senken langfristig den Energieverbrauch, erhöhen den Wohnkomfort und schützen Bewohner*innen vor steigenden Kosten.

Gleichzeitig bleiben Wohnbeihilfe und Mietbeihilfe wichtige Instrumente für jene Wiener*innen, die zusätzliche Unterstützung benötigen. „Leistbarkeit bedeutet für uns, an mehreren Stellen gleichzeitig anzusetzen: beim Mietpreis, beim Wohnungsangebot, bei Energiekosten und bei direkter Hilfe. Niemandem ist geholfen, wenn lediglich an einer Schraube gedreht wird“, sagt Karner-Kremser.

Klare Haltung für die Zukunft

Für Karner-Kremser steht deshalb fest: „Wir in Wien werden unseren erfolgreichen Weg konsequent fortsetzen. Wir bekennen uns zum Gemeindebau, zum geförderten Wohnbau und zu einer starken öffentlichen Wohnpolitik. Leistbares Wohnen ist für uns keine kurzfristige Maßnahme, sondern ein Versprechen an die Wiener*innen und an die nächsten Generationen.“ (Schluss) sh