Weinherbst Niederösterreich startet mit Opening im Weinviertel

St. Pölten (OTS) -

Der Weinherbst Niederösterreich ist die „fünfte Jahreszeit“ und damit längst ein Fixpunkt im Jahreskreis des Weinlandes Niederösterreich. In allen acht Weinbaugebieten finden Feste und Verkostungen statt, bei denen der Wein in all seinen Facetten kennengelernt, die Ernte gewürdigt und das Leben gefeiert wird. Gestartet wird mit dem Weinherbst-Opening am 2. September im Weinviertler Bio-Weingut Gruber Röschitz.

„Niederösterreich und der Wein gehören seit Jahrhunderten zusammen. Gerade in einem Jahr, in dem Trockenheit und Wetterextreme unseren Winzerinnen und Winzern viel abverlangen, sehen wir einmal mehr, wie viel harte Arbeit, Erfahrung und Leidenschaft hinter jedem Glas Wein stehen. Umso wichtiger ist es, diese Arbeit und unsere hervorragenden regionalen Produkte wertzuschätzen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Weinherbst biete dafür die schönste Gelegenheit: „Er bringt die Menschen zusammen, macht unsere Weintradition und Gastfreundschaft erlebbar und holt jene vor den Vorhang, die unsere einzigartige Kulturlandschaft pflegen und mit ihren Weinen weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus für höchste Qualität stehen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Jetzt steht mit dem Weinherbst Niederösterreichs genussvollste fünfte Jahreszeit unmittelbar bevor. Der Auftakt dazu wird heuer am 2. September im Bio-Weingut Gruber Röschitz im Weinviertel gefeiert. Hochkarätige Weine, regionale Kulinarik und Live-Musik in entspannter Atmosphäre zeichnen das Weinherbst-Opening aus. Für alle, die die vielen Facetten des Weinherbst Niederösterreich kennenlernen möchten, ist nun die optimale Reisezeit für einen Genussurlaub in Niederösterreich.“

Genussvoll, authentisch und unverwechselbar – so wird das Weinherbst-Opening am Mittwoch, den 2. September, im Bio-Weingut Gruber Röschitz im Weinviertel gefeiert werden. Erstmals kann ein breites Publikum beim offiziellen Start in die fünfte Jahreszeit mit ausgezeichneten Weinen, Live-Musik und regionaler Kulinarik vom Gasthaus Goldenes Bründl und Pollaks klein und fein mit dabei sein. Tickets können online um 69 Euro pro Person gebucht werden. Für die musikalische Umrahmung mit einem unverwechselbaren Mix aus Wiener Lied, Poesie und zeitgenössischen Klängen sorgen Die Strottern. Danach lässt DJ Helin den Abend mit Electro-Sounds und Violine spätsommerlich ausklingen. Für eine sichere An- und Abreise gibt es ein Shuttleservice ab Wien und St. Pölten, der mit den Tickets kostengünstig zugebucht werden kann. Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Krems, Horn, Stockerau und Hollabrunn.

Wer den Weinherbst kennenlernen will, macht das am besten bei einer der neu kuratierten Weinreisen, die durch alle acht Weinbaugebiete Niederösterreichs führen und dazu einladen, Winzerinnen, Winzer und ihr Handwerk direkt vor Ort kennenzulernen.

Die Weinreise Kamptal führt auf dem Weinweg Langenlois durch die bekanntesten Langenloiser Rieden. Unbedingt einplanen sollte man eine Verkostung in der Gebietsvinothek Ursin Haus, die mehr als 300 Weine und Sekte von 60 Weingütern aus der Region vereint.

In Wagram reist man zum beliebten Grünen Veltliner sowie zur autochthonen Sortenspezialität Roter Veltliner. Besonders stilvoll lassen sich die Weine von rund 50 Top-Winzerinnen und -Winzern der Region im Weritas Wagram verkosten.

Die Weinreise Kremstal macht Halt in der Kulturstadt Krems, die Wein- und Kulturgenuss perfekt vereint. Das Weingut Stadt Krems aus dem Jahr 1452 zählt zu den ältesten bestehenden Weingütern der Welt.

Das wohl berühmteste Weinbaugebiet Niederösterreichs ist bevorzugter Treffpunkt von Genießerinnen und Genießern. Die Weinreise Wachau führt auf bekannten Pfaden wie dem Donauradweg oder dem Welterbesteig Wachau, aber auch zu weniger bekannten Plätzen – etwa bei einem Picknick inmitten der Weingärten oder mit Blick auf die Donau.

Bei der Weinreise ins Weinbaugebiet Thermenregion Wienerwald wartet unter anderem der atemberaubende Ausblick von der Kaiser-Jubiläumswarte am Eschenkogel. Darüber hinaus hält die Region noch viele weitere sehenswerte Ziele parat, darunter die Kulturstadt Baden und der beliebte Thermenradweg (EuroVelo 9), der zu den internationalen Top-Radrouten zählt.

Das Weinviertel ist nicht nur für den typisch pfeffrigen Grünen Veltliner bekannt, sondern vor allem auch für seine Kellergassen. Die Weinreise führt Besucherinnen und Besucher nach Poysdorf in die Kellergasse Radyweg.

Immer eine Weinreise wert ist auch das geschichtsträchtige Weinbaugebiet Carnuntum zwischen den Metropolen Wien und Bratislava, das mit hervorragender Weinqualität und bedeutenden historischen Kulturstätten wie der Römerstadt Carnuntum begeistert.

Und eine Weinreise ins Traisental verbindet Weinlandschaft und urbanes Flair, am besten ausgehend von St. Pölten auf dem Traisentalradweg.

Veranstaltungen und Tipps im neuen Weinherbst Booklet. Für jedes Weinbaugebiet wird Inspiration für einen mehrtägigen Urlaub gegeben und ein „Local“ vorgestellt, der die Region repräsentiert. Das Booklet kann kostenlos online bestellt werden: www.niederoesterreich.at/prospekt-details/3952/weinherbst