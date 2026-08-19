OÖNachrichten bleiben klare Nummer 1 unter Oberösterreichs Tageszeitungen

Linz (OTS) -

Mit einer verbreiteten Auflage von 102.035* Exemplaren täglich sind die OÖNachrichten die klare Nummer 1 unter den Tageszeitungen im Bundesland – ein eindrucksvoller Beleg für die Stärke und Verlässlichkeit regionaler Qualitätsmedien.

ÖAK-Zahlen OÖNachrichten im Überblick:

Verbreitete Auflage: 102.035 Exemplare (davon 20.398 ePaper)

Verkaufte Auflage: 88.922 Exemplare (davon 20.260 ePaper)

Abonnements: 81.986

Abonnentenquote: 92,2 %

„Diese Zahlen sind ein starkes Vertrauensvotum unserer Leserinnen und Leser und zeigen, dass regionale Qualitätsmedien auch in einem herausfordernden Umfeld unverzichtbar bleiben“, betont Lorenz Cuturi, Geschäftsführer der OÖNachrichten. „Wir erreichen die Menschen in Oberösterreich dort, wo sie leben, und begleiten sie täglich mit verlässlichem Journalismus durch ihren Alltag. Dass die OÖNachrichten ihre Spitzenposition weiter ausbauen konnten, freut uns besonders und ist Ansporn für die Zukunft.“

„Mit den OÖNachrichten erreichen Werbetreibende ein besonders loyales und kaufkräftiges Publikum, das Tag für Tag aktiv auf unsere Berichterstattung zugreift –Print wie digital“, sagt Susanne Thurner, Anzeigenleitung OÖNachrichten. „Diese hohe Abonnentenquote von über 92 % ist im Zeitungsmarkt ein Spitzenwert und schafft ein Werbeumfeld, das seinesgleichen sucht.“

Die OÖNachrichten setzen zudem konsequent auf regionale Wertschöpfung: In der Redaktion arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region, die ihre Gemeinden, Menschen und Themen aus erster Hand kennen.

Mit ihrer hohen Reichweite, einer treuen Abonnentenbasis und einem Höchstmaß an journalistischer Glaubwürdigkeit bleiben die OÖNachrichten das Leitmedium Oberösterreichs – verlässlich, regional verwurzelt und tagesaktuell.

*Quelle: ÖAK, 1. Halbjahr 2026, verbreitete Auflage Inland, Mo-Sa