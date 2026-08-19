Europacup live im ORF mit Heart of Midlothian – Rapid

Wien (OTS) -

Spannende Entscheidung im Conference-League-Playoff: Rapid trifft am Donnerstag, dem 20. August 2026, auf Heart of Midlothian, ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr aus Edinburgh. Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Peter Stöger und Helge Payer.

Der ORF bemüht sich auch um die Rechte an Braga – Austria, eine Entscheidung steht allerdings noch aus.

Die alles entscheidenden Rückspiele von Rapid (26. August) und Austria (27. August) sind ebenfalls beide live in ORF 1 zu sehen.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.