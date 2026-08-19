Good News mit der neuen ORF Burgenland-Serie "Miteinander leben. Voneinander lernen" ab 31. August 2026

Eisenstadt (OTS) -

Der ORF Burgenland startet am Montag, dem 31. August 2026, eine neue Serie mit dem Titel „Miteinander leben. Voneinander lernen". Sie zeigt positive Beispiele aus allen Landesteilen und rückt die Freude am lebenslangen Lernen sowie das Miteinander zwischen Jung und Alt in den Mittelpunkt.

Im Rahmen eines Pressegesprächs gaben Bildungslandesrätin Mag. (FH) Daniela Winkler, ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics und Gestalterin Patricia Schuller am Mittwoch, dem 19. August 2026, einen Überblick über die neue Serie.

Die Serie stellt Menschen vor, die inspirieren: Eine Kindergartenpädagogin aus Siegendorf schließt mit Mitte 50 neben ihrem Vollzeitjob demnächst ihr Studium ab und zeigt, dass sich Neues lernen in jedem Alter lohnt. Eine Lesepatin vermittelt Volksschulkindern in Pama, Kittsee und Parndorf die Freude am Lesen. Im Ceramico Stoob zeigen weibliche Lehrlinge ihr Können und erzählen von ihren beruflichen Träumen. Im Pflegestützpunkt in Deutsch Jahrndorf tanzen Bewohner:innen zumindest stundenweise durch den Tag und sprechen über ihre Wünsche. In Oberwart trainieren Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sportarten wie Floorball.

Bildungslandesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler: „Seit Bestehen des Burgenlandes zeichnen Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung die Menschen in diesem Land aus. Das wird im Burgenland seit Generationen gelebt und die neue ORF-Serie rückt diese Aspekte des Zusammenlebens anhand persönlicher Geschichten in den Fokus.

Wie der Titel schon verspricht, stehen die Inhalte ganz im Zeichen des Miteinanders und lebenslangen Lernens. Den Zuseherinnen und Zusehern zeigt ORF Burgenland in unterschiedlichen Beiträgen, wie wichtig und erfüllend lebenslanges Lernen sein kann, und wie sehr die Gesellschaft davon profitieren kann. Die Lesepatinnen und Lesepaten zeigen uns, wie harmonisch die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung verschiedener Generationen gelebt werden und welche positiven Auswirkungen dies auf Jung und Alt hat. Dazu gehören auch Altenbetreuung und Wohnen im Alter sowie gelebte Inklusion. Thematisiert werden auch die Ausbildungsmöglichkeiten, die burgenländische Einrichtungen jungen Menschen bieten. Der ORF bringt mit dieser Sendereihe einige Positivbeispiele auf eine große und prominente Bühne. Dafür möchte ich mich beim gesamten Team, allen voran bei Patricia Schuller, herzlich bedanken!“

Mag. Werner Herics, ORF-Landesdirektor: "Nähe zu den Menschen im Land ist der Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags und Grundlage jeder erfolgreichen Regionalberichterstattung. An der Umfrage ‚ORF fragt' haben sich in diesem Jahr 60.000 Personen ab 14 Jahren beteiligt – 48 Prozent von ihnen haben sich für den Ausbau lokaler und regionaler Inhalte ausgesprochen. Mit dem Programm des ORF Burgenland und insbesondere dieser Serie kommen wir diesem Wunsch nach. In den Folgen holen wir Stimmen und Stimmungen der Menschen im Land ein, dort, wo Alltag gelebt, wo Arbeit verrichtet und wo gesellig beisammengesessen wird. Ziel ist es, dem Miteinander im Burgenland breiten Raum zu geben und so einmal mehr Dienstleister für die Burgenländer:innen zu sein."

Die fünfteilige Serie „Miteinander leben. Voneinander lernen“ startet am Montag, dem 31. August 2026, in den Medien des ORF Burgenland.