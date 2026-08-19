„Stars in Gars 2026 – Unterreiner & Friends“ am 23. August in ORF III: Mitreißendes Open-Air-Konzert aus der Oper Burg Gars

Wien (OTS) -

Eine der ältesten Burganlagen Österreichs wird wieder zur imposanten Open-Air-Bühne für ein außergewöhnliches Kultursommer-Highlight: Bereits das dritte Jahr in Folge versammelte Intendant und Kammersänger Clemens Unterreiner wieder Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Genres im malerischen Ort Gars am Kamp im niederösterreichischen Waldviertel zu einem besonderen Konzertabend und präsentierte unter dem Motto „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ ein eindrucksvolles Crossover-Programm aus Oper, Operette, Pop und Jazz – zu sehen am Sonntag, dem 23. August 2026, um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON.

Das ORF-III-Publikum darf sich auf musikalische Gänsehautmomente freuen, u. a. mit Klassik-Höhepunkten wie etwa wunderschönen Arien und Duetten à la „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Lehárs „Das Land des Lächelns“, der berühmten „Habanera“ aus Bizets „Carmen“ oder der „Barcarole“ aus Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“. Zum Repertoire des Abends gehören neben internationalen Evergreens wie „Time to Say Goodbye“ und „New York, New York“ auch heimische Publikumshits wie „Zefix“ und „Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk“. An der Seite von Bariton Clemens Unterreiner sind Violin-Virtuosin Lidia Baich, Sopranistin Mariam Battistelli, Mezzosopranistin Annely Peebo, Sopranistin Hila Fahima, Tenor Katleho Mokhoabane und Austropop-Sänger Chris Steger zu erleben. Auch dieses Jahr werden die Protagonistinnen und Protagonisten von einem für diesen Abend zusammengestellten „Stars in Gars Chor“, bestehend aus leidenschaftlichen Amateur-Sängerinnen und -Sängern aus ganz Österreich, begleitet. Am Pult des „Stars in Gars Orchesters“ steht in bewährter Manier Michal̸ Juraszek.

Als Gastgeber und Moderator führt Intendant Clemens Unterreiner gemeinsam mit ORF-III-„Erlebnis Bühne“-Moderatorin Johanna Berki durch den Konzertabend.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.