  • 19.08.2026, 11:13:02
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Tierisch Gut: Das Tierschutzmagazin der Stadt Wien mit den besten Tipps für den Herbst

Wien (OTS) - 

In der Herbstausgabe des kostenlosen Tierschutzmagazins Tierisch geht es heuer unter anderem um den Sachkundenachweis: Seit Juli gibt es neue Regeln für die Sachkundekurse, die vor der Anschaffung von Hunden, bestimmten Exoten und Vögeln besucht werden müssen.

Außerdem erfahren Sie welche besonderen Fähigkeiten Katzen haben und wie Sie am Gesichtsausdrucks ihres Tieres erkennen können, ob es vielleicht an Schmerzen leidet. Interessierte Leser*innen lernen, warum invasive Arten die heimische Natur und Tierwelt bedrohen und erfahren alles über die vielfältigen Aufgaben der Tierpfleger*innen beim Wildtierservice der Stadt Wien.

Zusätzlich gibt es auch aktuelle Infos aus der Stadt: Lesen Sie über die umweltfreundliche Wärmewende “Raus aus Gas”, den neuen Stadtteil Bricolage City, der bei den Gasometern entsteht und die Umwandlung des Luwig-Zatzka-Park in Breitensee in eine begrünte klimafitte Wohlfühloase.

Neugierig geworden? Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Tierisch Gut“ finden Sie online unter https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/tierisch-gut/

Das Magazin erscheint 4 Mal pro Jahr. Die gedruckte Ausgabe oder ein elektronisches Abo können per E-Mail an [email protected], telefonisch unter 01/4000 8060 kostenlos bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Susanne Kerbl
Stadt Wien – Veterinäramt und Tierschutz
Tel.: 01 4000 8060
E-Mail: [email protected]

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