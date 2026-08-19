SPÖ-Seltenheim: „SPÖ in der Regierung wirkt: Teuerung sinkt dank Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel“

Wien (OTS) -

Die Inflation ist im Juli erneut gesunken – auf 2,8 Prozent. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Die SPÖ in der Bundesregierung wirkt: Wir haben von Anfang an zahlreiche Anti-Teuerungsmaßnahmen durchgesetzt, um das Leben der Menschen leichter und leistbarer zu machen. Seit Juli ist auf ausgewählte Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch, Obst, Gemüse und Nudeln nur mehr die halbe Mehrwertsteuer zu bezahlen. Produkte des täglichen Bedarfs sind billiger. Und genau dieser gezielte Preiseingriff hat die Inflation im Juli weiter sinken lassen: Rund die Hälfte des Inflationsrückgangs ist auf die gesunkenen Lebensmittelpreise zurückzuführen.“ ****

„Wir haben versprochen, die Teuerung zu bekämpfen und die Teuerung nicht einfach durchrauschen zu lassen. Dieses Versprechen haben wir gehalten und Ordnung in Markt und Preise gebracht“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Die SPÖ ist in der Regierung der Motor im Kampf gegen die Teuerung und hat wichtige Maßnahmen für ein leistbares Leben wie die Mietpreisbremse, den Strom-Sozialtarif und den Medikamentenpreisdeckel durchgesetzt. „Wir schützen die Bevölkerung vor explodierenden Preisen und werden die Teuerung auch weiterhin mit ganzer Kraft bekämpfen“, so Seltenheim. (Schluss) bj/lw