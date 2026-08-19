  • 19.08.2026, 10:49:03
  • /
  • OTS0055

SPÖ-Seltenheim: „SPÖ in der Regierung wirkt: Teuerung sinkt dank Mehrwertsteuer-Halbierung auf Grundnahrungsmittel“

Juli-Inflation bei 2,8 Prozent – Billigere Lebensmittel haben Inflation entscheidend gedämpft

Wien (OTS) - 

Die Inflation ist im Juli erneut gesunken – auf 2,8 Prozent. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Die SPÖ in der Bundesregierung wirkt: Wir haben von Anfang an zahlreiche Anti-Teuerungsmaßnahmen durchgesetzt, um das Leben der Menschen leichter und leistbarer zu machen. Seit Juli ist auf ausgewählte Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch, Obst, Gemüse und Nudeln nur mehr die halbe Mehrwertsteuer zu bezahlen. Produkte des täglichen Bedarfs sind billiger. Und genau dieser gezielte Preiseingriff hat die Inflation im Juli weiter sinken lassen: Rund die Hälfte des Inflationsrückgangs ist auf die gesunkenen Lebensmittelpreise zurückzuführen.“ ****

„Wir haben versprochen, die Teuerung zu bekämpfen und die Teuerung nicht einfach durchrauschen zu lassen. Dieses Versprechen haben wir gehalten und Ordnung in Markt und Preise gebracht“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Die SPÖ ist in der Regierung der Motor im Kampf gegen die Teuerung und hat wichtige Maßnahmen für ein leistbares Leben wie die Mietpreisbremse, den Strom-Sozialtarif und den Medikamentenpreisdeckel durchgesetzt. „Wir schützen die Bevölkerung vor explodierenden Preisen und werden die Teuerung auch weiterhin mit ganzer Kraft bekämpfen“, so Seltenheim. (Schluss) bj/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at/impressum/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at/impressum/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright