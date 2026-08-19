Ein Waggon für die Biodiversität am Bahnhof Breitenlee

Wien (OTS) -

Auf dem stillgelegten Teil des Wiener Bahnhofs Breitenlee ist nach vielen Jahren wieder ein ganz besonderer Waggon eingetroffen: Er wird nun umgestaltet und wird dann das Info-Center für das Projekt LIFE VienNATURA. „Information und Bewusstseinsbildung für die Bedeutung von Biodiversität und Renaturierung sind ein wichtiger Bestandteil bei LIFE VienNATURA“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Und dafür ist unser Waggon als Info-Point natürlich ein perfekter Hingucker.“

Der Waggon ist ein ehemaliger Wohnwagen für Gleisarbeiter – auch „Gleisbauzugwagen“ genannt – er wurde für das EU-geförderte Projekt LIFE VienNATURA angeschafft und per Bahn antransportiert. Diese Woche wurde er mit Hilfe der Wiener Berufsfeuerwehr noch über die die Straße zu seinem künftigen fixen Standort transportiert.

Infos über Wiens größtes Renaturierungsprojekt

Jetzt wird er noch hergerichtet und adaptiert – künftig wird er in, am und rund um den Waggon Informationen über Wiens größtes Renaturierungsprojekt bieten. Die Umgestaltung soll spätestens Ende Oktober abgeschlossen sein.

Im Rahmen von LIFE VienNATURA werden zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Biodiversität in der Stadt zu fördern, wertvolle Lebensräume zu erhalten und den Wiener*innen auch zukünftig ein wertvolles Stück Natur als Erholungsraum zu sichern. Das Projekt wird in Kooperation von Stadt Wien – Umweltschutz, Stadt Wien - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb, die 48er sowie dem Naturhistorischen Museum, Birdlife Österreich und ICLEI Europe und EuroVienna umgesetzt und vom LIFE-Programm der EU gefördert.

Wertvoller Lebensraum – durch Neophyten unter Druck

Der Verschiebebahnhof Breitenlee war nur kurz in Betrieb und wurde 1945 stillgelegt. Seitdem konnte die Natur das Gebiet für sich zurückerobern. Im Lauf der nutzungsfreien Jahrzehnte konnte sich ein wertvoller Biotop-Komplex aus Wald und Trockenrasen etablieren, der wertvoller Lebensraum für seltene und geschützte Arten ist. Allerdings hatten auch invasive Pflanzenarten hier Fuß gefasst. Diese sogenannten Neophyten, allen voran Götterbaum und Goldrute, können die ansässigen Arten verdrängen und ganze Wiesen naturschutzfachlich entwerten.

Die Stadt Wien hat das Areal von den ÖBB erworben, um das bisher größte innerstädtische Renaturierungsprojekt zu starten. Der Ankauf wurde durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert.

Wiens 6. Natura2000-Gebiet

Das insgesamt über 90 Hektar große Areal wurde bereits im November 2025 von der Wiener Landesregierung als das 6. Natura2000-Gebiet in der Bundeshauptstadt abgesichert und genießt damit hohen europäischen Schutzstatus. Inzwischen wurden bereits erste Teilflächen entsiegelt und von Neophyten befallene Flächen sukzessive befreit.

https://www.wien.gv.at/umwelt/naturschutz-areal-breitenlee

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Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder