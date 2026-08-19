“One-Shot-Challenge” bei den Niederösterreich Open 2026 in Tulln

St. Pölten (OTS) -

Von 06. bis 13. September 2026 gehen in Tulln an der Donau bereits zum sechsten Mal in Folge die Niederösterreich Open powered by EVN über die Bühne. Auch heuer erhalten heimische Hobbysportler und Nachwuchstalente die Gelegenheit, selbst Teil der großen Tennisbühne zu werden: Am Donnerstag, den 10. September 2026, findet im Rahmen des ATP-Turniers erneut die beliebte One-Shot-Challenge presented by SPORTLAND Niederösterreich statt.

Bei diesem außergewöhnlichen Turnierformat treten insgesamt 32 Spielerinnen und Spieler unterschiedlicher Spielstärken im K.o.-System gegeneinander an. Gespielt wird grundsätzlich nach den offiziellen Tennisregeln – allerdings mit einer entscheidenden Besonderheit: Jedes Match besteht aus nur einem einzigen Punkt. Wer diesen Punkt gewinnt, entscheidet das Duell für sich und steigt in die nächste Runde auf. Damit können bereits der Aufschlag, der Return oder ein einziger mutiger Schlag über Sieg oder Niederlage entscheiden. Nervenkitzel, überraschende Wendungen und große Emotionen sind für Teilnehmende und Publikum garantiert.

„Die Niederösterreich Open in Tulln sind mittlerweile ein absoluter Fixpunkt im Sportland Niederösterreich. Die große Begeisterung für den Tennissport, die ausgezeichnete Infrastruktur und nicht zuletzt die großartigen Erfolge von Lokalmatador Lucas Miedler machen Tulln zum idealen Austragungsort. Mit der One-Shot-Challenge geben wir auch unseren tennisbegeisterten Landsleuten die Chance, selbst Teil der internationalen Tennisbühne zu werden und die besondere Atmosphäre dieses Turniers hautnah zu erleben“, so Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Bei der One-Shot-Challenge bleibt keine Zeit zum Abzuwarten oder Taktieren. Vom ersten Schlag an muss alles passen. Dieses kompakte Format zeigt eindrucksvoll, wie viel Spannung und Emotion in einem einzigen Ballwechsel stecken können. Für die Spielerinnen und Spieler ist es immer wieder eine ganz besondere Herausforderung und für das Publikum ein echtes Highlight“, zeigt sich auch Schirmherr und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer überzeugt.

Die One-Shot-Challenge beginnt am Donnerstag, den 10. September 2026, um zirka 17 Uhr. Gespielt wird voraussichtlich am Center Court. Alle Teilnehmenden erhalten ein kostenloses Tagesticket für die Niederösterreich Open. Auf den Gewinner warten zusätzlich zwei exklusive VIP-Tickets für den Finaltag am Sonntag, den 13. September 2026.

Mitmachen können alle Tennisbegeisterten ab zehn Jahren. Die Anmeldung ist ausschließlich unter folgendem Link möglich: www.sportlandnoe.at/one-shot-challenge

Für weiter Rückfragen: Patrick Pfaller, Leitung Presse & Kommunikation, SPORTLAND Niederösterreich, Kontakt: +43 676 812 19876, [email protected]