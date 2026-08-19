Bauernherbst im Raurisertal: Wenn gelebte Tradition ihren Höhepunkt feiert

Rauris (OTS) -

Wenn im September das festlich geschmückte Vieh von den Almen gesund ins Tal zurückkehrt, Musikkapellen aufspielen und regionale Spezialitäten auf den Tisch kommen, zeigt sich das Raurisertal so wie es ist: bodenständig, authentisch und eng mit seiner Landwirtschaft verbunden.

Der Bauernherbst macht diese Traditionen sichtbar und lädt Gäste als auch Einheimische dazu ein, daran teilzuhaben. Die Veranstaltungen entstehen aus dem Engagement der Menschen vor Ort und bewahren das, was die Region seit jeher ausmacht. Hier wird Nichts nachgestellt oder inszeniert, hier wird gefeiert, wie schon Generationen zuvor gefeiert haben.

Die Höhepunkte des Bauernherbstes im Raurisertal:

03. und 10. September: Rauriser Schmankerlmarkt

Rauriser Schmankerlmarkt 04., 11., 18. und 25. September: Stubenmusik im Talmuseum ab 16:00 Uhr

Stubenmusik im Talmuseum ab 16:00 Uhr 12. September: Bauernherbstfest mit Almabtrieb in Rauris – festlich geschmückter Almabtrieb, Trachtenmusikkapelle, Schnalzer, Schuhplattler, Heimatgruppe, Handwerksvorführungen, regionale Spezialitäten und Kinderprogramm

Bauernherbstfest mit Almabtrieb in Rauris – festlich geschmückter Almabtrieb, Trachtenmusikkapelle, Schnalzer, Schuhplattler, Heimatgruppe, Handwerksvorführungen, regionale Spezialitäten und Kinderprogramm 13. September: Schafrassenausstellung mit regionalen Spezialitäten und musikalischer Umrahmung

Schafrassenausstellung mit regionalen Spezialitäten und musikalischer Umrahmung 18. September: Heimatabend mit traditionellen Tänzen und Musik im Hotel Alpina

Heimatabend mit traditionellen Tänzen und Musik im Hotel Alpina 27. September 2026: Traditionelles Erntedankfest in Rauris mit Kirchenumzug und Festgottesdienst

Im Raurisertal wird Brauchtum gelebt, weil es zum Alltag gehört. Genau das macht den Bauernherbst in der Nationalparkregion Hohe Tauern so besonders.