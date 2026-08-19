SPÖ-Seltenheim: „Telegram muss endlich strenger reguliert werden - Gefahr für Gesellschaft und Demokratie“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unterstützt den Einsatz von Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried, die Online-Plattform Telegram stärker zu regulieren. „Das Ziel muss es sein, junge Menschen vor extremistischen Inhalten zu schützen und Online-Radikalisierung einen Riegel vorzuschieben“, erinnert Seltenheim etwa an den jüngsten Fall eines radikalisierten Teenagers aus Tirol, der mutmaßlich einen Terroranschlag verüben wollte und sich auf Telegram mit anderen Terrorverdächtigen aus dem Ausland über Anschlagspläne ausgetauscht haben soll. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar, dass Online-Plattformen in die Pflicht genommen werden müssen: „Messengerdienste wie Telegram dürfen kein Einfallstor für Gewalt, Terror und Extremismus sein!“ ****

„Telegram muss stärker reguliert werden – denn auf dieser Plattform gibt es kaum Regeln. Illegale und extremistische Inhalte können einfach und ungehindert in riesigen Gruppen verbreitet werden, extremistische Netzwerke breiten sich immer weiter aus – und wer einer solchen Gruppe beitritt, bekommt per Algorithmus gleich noch mehr extremistische Inhalte angeboten. Das ist eine Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Und das alles wäre vermeidbar, wenn Telegram endlich als sogenannte ‚Very Large Online Platform‘ eingestuft würde, denn dann herrschen andere, strengere Regeln“, so Seltenheim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Denn sehr große Plattformen unterliegen strengen Kontrollen und müssen Maßnahmen ergreifen, um Risiken etwa für die öffentliche Sicherheit zu minimieren. (Schluss) bj/lw