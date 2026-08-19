- 19.08.2026, 10:08:32
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electricar-Leserwahl 2026: Die beliebtesten Marken der Elektromobilität in Österreich
Über 30.000 Stimmen in 26 Kategorien / electricar und DIE TESTER veröffentlichen Ergebnisse der electricar Leserwahl 2026 für Österreich
Die wichtigsten Sieger im Überblick:
Den höchsten Einzelwert der gesamten Leserwahl erzielt Bosch eBike Systems mit 71,43 % bei den E-Bike-Antrieben. KTM gewinnt die Kategorie beliebteste E-Bike-Marke mit 60,00 %. Bei den E-Autoherstellern führt Skoda bei den europäischen Marken (28,57 %), BYD bei den asiatischen (43,21 %) und beim innovativsten Hersteller (34,29 %). Beim Laden zu Hause gewinnt KEBA die stationäre Wallbox (40,00 %), go-e die mobile Ladelösung (42,86 %). Unterwegs dominiert ÖAMTC ePower alle drei Kategorien: Ladeinfrastruktur (34,29 %), Ladekarte (31,43 %) und Ladepark (37,14 %). VERBUND führt beim Autostrom (25,71 %), Anker SOLIX bei den Balkonkraftwerken (31,43 %), JobRad Österreich im Dienstrad-Leasing (54,29 %) und willhaben bei den E-Gebrauchtwagen-Plattformen (54,29 %).
Die vollständigen Ergebnisse aller 26 Kategorien sind auf DIETESTER.at abrufbar.
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